Google segna il suo ritorno nel settore degli smart glass con un approccio profondamente rinnovato, presentando al Google I/O 2026 le innovative “audio glasses”. Questi occhiali intelligenti rappresentano una fusione tra intelligenza artificiale conversazionale, design di moda e funzionalità hands-free, una combinazione che richiama le strategie di Meta ma con un'impronta più discreta e versatile.

Design e Tecnologia: Una Sinergia Strategica

Al centro di questa nuova iniziativa vi è una collaborazione strategica che unisce il mondo della tecnologia e quello della moda.

Per il design, Google ha stretto partnership con i rinomati marchi Warby Parker e Gentle Monster, affiancando a questa expertise il know-how hardware di Samsung e la propria avanzata intelligenza artificiale. Il risultato si traduce in due modelli esteticamente distinti: uno caratterizzato dall'approccio grafico e sperimentale di Gentle Monster, l'altro improntato al rigore classico di Warby Parker. Entrambi sono concepiti per integrarsi armoniosamente nella vita quotidiana, evitando un'estetica eccessivamente "tech-centrica". Questa strategia di co-design consente a Google di posizionarsi in un segmento di mercato che bilancia perfettamente la pura funzionalità con un'affermazione di stile, valorizzando l'esperienza dell'utente senza compromettere l'eleganza.

Gemini e Android XR: Il Cuore AI Conversazionale

Le “audio glasses” sono basate sulla piattaforma Android XR e beneficiano dell'integrazione con Gemini, il potente sistema di AI conversazionale di Google. Questa combinazione permette agli utenti di impartire comandi vocali con estrema facilità. Durante la dimostrazione sul palco, è stato mostrato come sia possibile ordinare un caffè semplicemente parlando agli occhiali, ricevendo una risposta vocale privata direttamente nell'orecchio. Questa innovativa capacità di interazione trasforma un comune accessorio quotidiano in un assistente digitale sempre accessibile, garantendo mobilità e praticità senza precedenti.

Funzionalità Smart e Riservatezza Sonora

Nonostante l'assenza di un display integrato, le audio glasses offrono un'ampia gamma di funzionalità intelligenti. Gli utenti potranno gestire foto, ascoltare musica, effettuare chiamate, ricevere notifiche e utilizzare la navigazione, il tutto tramite semplici comandi vocali. Un aspetto distintivo è la modalità di trasmissione delle risposte vocali, che avviene in modo discreto e privato all'utente, preservando la sua esperienza personale e assicurando che l'ambiente circostante non venga disturbato. Questo approccio alla privacy sonora rappresenta un vantaggio significativo in termini di usabilità quotidiana e differenzia chiaramente l'offerta di Google dagli smart glass dotati di display tradizionali.

Lancio Previsto per l'Autunno 2026

Google ha annunciato che le audio glasses saranno disponibili sul mercato entro l'autunno 2026. Questi dispositivi saranno compatibili sia con i sistemi Android che con iOS, ampliando così la loro accessibilità. Il lancio si inserisce nel più vasto ecosistema AI di Google, che include già soluzioni avanzate come Gemini 3.5 Flash e Omni, agenti AI, ricerca conversazionale e nuovi strumenti quali Gemini Spark. Questa tempistica strategica riflette la volontà di Google di consolidare la propria presenza nel mercato dell'intelligenza artificiale indossabile, proponendo una soluzione matura e pienamente integrata fin dal suo debutto, potenzialmente anticipando future mosse della concorrenza.

In conclusione, le nuove audio glasses di Google rappresentano un passo fondamentale nella convergenza tra tecnologia AI e design innovativo. Attraverso le partnership con Warby Parker, Gentle Monster e Samsung, l'azienda ha dimostrato la capacità di sviluppare un prodotto che non si limita all'innovazione tecnologica, ma che pone un'enfasi significativa sull'eleganza e sull'esperienza d'uso quotidiana. L'attesa è ora rivolta all'autunno 2026, quando il mercato potrà valutare se questo equilibrio tra forma e funzionalità sarà la chiave del successo.