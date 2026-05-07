L'accordo da 400 milioni di dollari tra Snap e Perplexity, che prevedeva l'integrazione di un motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale all'interno di Snapchat, è stato formalmente concluso. La notizia è stata divulgata in occasione della pubblicazione del recente rapporto trimestrale di Snap, segnando la fine di una collaborazione annunciata con notevole entusiasmo nel novembre dell'anno precedente.

La Genesi dell'Accordo e le Aspettative Iniziali

In origine, la partnership tra Snap e Perplexity era stata concepita per incorporare la tecnologia di ricerca AI di Perplexity direttamente nella piattaforma di Snapchat.

L'obiettivo primario era quello di arricchire l'esperienza utente, permettendo agli iscritti di formulare domande e ricevere risposte immediate e di natura conversazionale direttamente all'interno dell'applicazione.

Snap aveva stimato che i primi ricavi derivanti da questa ambiziosa collaborazione avrebbero iniziato a contribuire ai suoi risultati finanziari già nel 2026, grazie all'integrazione del motore di ricerca nell'interfaccia di chat di Snapchat. Tuttavia, nonostante fossero stati condotti test preliminari con un gruppo selezionato di utenti, un lancio su più ampia scala della funzionalità non è mai stato reciprocamente concordato tra le parti.

La Risoluzione Amichevole della Partnership

Le due aziende hanno dichiarato di aver "risolto amicabilmente la relazione" nel corso del primo trimestre del 2026. Le discussioni precedenti avevano già evidenziato delle difficoltà nel raggiungere un consenso su un piano condiviso per l'espansione e la diffusione della funzionalità. Di conseguenza, Snap ha provveduto a non includere più alcun contributo finanziario previsto da Perplexity nelle sue proiezioni future di vendita, adeguando le proprie aspettative economiche.

La Crescita di Snap e le Prospettive Future

Nonostante l'interruzione di questo significativo accordo, Snap continua a registrare una crescita robusta e promettente. La società ha riportato un incremento del 5% sia degli utenti attivi giornalieri (DAU), che hanno raggiunto i 483 milioni a livello globale, sia degli utenti attivi mensili (MAU), saliti a 965 milioni.

Questa espansione si riflette positivamente anche in un'accelerazione della crescita dei ricavi, in un notevole ampliamento dei margini operativi e nella generazione di consistenti flussi di cassa liberi.

Evan Spiegel, CEO di Snap, ha sottolineato l'impegno costante dell'azienda nel continuo miglioramento delle sue tecnologie e funzionalità, citando in particolare Snap Map e i filtri AR Lenses. Ha inoltre menzionato nuovi investimenti strategici previsti in tecnologie emergenti, come gli occhiali intelligenti, evidenziando la visione a lungo termine dell'azienda nell'innovazione.

Impegno Continuo nell'Innovazione e nell'Intelligenza Artificiale

La conclusione dell'accordo con Perplexity non ha minimamente intaccato la determinazione di Snap a proseguire con la sua strategia di integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'innovazione tecnologica nelle sue future offerte.

La visione dell'azienda di collaborare attivamente con partner innovativi rimane un pilastro fondamentale, assicurando a Snap di mantenere una posizione competitiva e all'avanguardia nel dinamico settore tecnologico. Ulteriori sviluppi e annunci sui piani futuri di Snap sono attesi durante l'evento annuale AWE, in programma per il 16 giugno.