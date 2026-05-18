Stellantis ha stretto una partnership strategica con Accenture e Nvidia per accelerare l'adozione di digital twin abilitati dall'intelligenza artificiale (IA). L'obiettivo è integrare queste tecnologie nella rete produttiva globale del gruppo, modernizzando le attività industriali e rafforzando la sua trasformazione digitale basata sui dati.

Il progetto unisce l'esperienza industriale di Stellantis, le competenze di Accenture in physical IA e manifattura digitale, e le tecnologie di accelerated computing e librerie Omniverse di Nvidia. L'obiettivo è creare ambienti manifatturieri virtuali di nuovagenerazione, alimentati da dati in tempo reale e IA.

La collaborazione utilizzerà repliche virtuali ad alta fedeltà per ottimizzare le operazioni in tempo reale, accelerare l'industrializzazione validando i processi, migliorare la qualità con il monitoraggio predittivo e ridurre i rischi in fabbrica.

Le dichiarazioni dei responsabili

Francesco Ciancia, responsabile Manufacturing di Stellantis, ha affermato: "Stiamo costruendo le basi per il manufacturing di prossima generazione. Combinando digital twin, IA e simulazione avanzata, stiamo ripensando il modo di progettare, gestire e migliorare i nostri sistemi. L'iniziativa rafforzerà la capacità dei team di anticipare i problemi, prendere decisioni più rapide e favorire il miglioramento continuo".

Tracey Countryman, supply chain and engineering global lead di Accenture, ha commentato: "L'opportunità nel manifatturiero è scalare l'IA in processi complessi, trasformandola in un motore di valore concreto e misurabile.

Grazie alla collaborazione con Accenture e alle tecnologie di calcolo e simulazione di Nvidia, Stellantis può accelerare la trasformazione e guidare il settore verso una nuova era di operazioni intelligenti e ad alte prestazioni".

Implementazione e prospettive future

L'iniziativa è un passo significativo nella strategia di Stellantis per costruire sistemi produttivi più adattivi, efficienti e resilienti, con i digital twin centrali alla trasformazione. Le prime implementazioni avverranno in stabilimenti selezionati, con progetti pilota in Nord America nel 2026. L'approccio valuterà la creazione di valore e la scalabilità su tutta la rete industriale globale.

Stellantis è un gruppo automobilistico globale con numerosi marchi.

Accenture è una società di consulenza e servizi tecnologici per la trasformazione digitale e l'IA. Nvidia, specializzata in calcolo accelerato, fornisce piattaforme hardware e software per ambienti produttivi virtuali.