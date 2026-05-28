Il 18 giugno 2026, la città di Los Angeles si prepara ad accogliere un appuntamento di rilievo per il mondo del venture capital e dell'innovazione tecnologica: **StrictlyVC** ospiterà un evento esclusivo, promettendo approfondimenti strategici e preziose opportunità di networking tra investitori e imprenditori di spicco. L'incontro si terrà presso il prestigioso campus di The Aerospace Corporation a El Segundo, un luogo che sottolinea la crescente importanza della metropoli californiana come hub dinamico per il capitale di rischio e le tecnologie di frontiera.

StrictlyVC è riconosciuto per la sua capacità di offrire un accesso diretto e privilegiato alle idee più innovative e ai leader che stanno plasmando il futuro del settore. Le edizioni precedenti hanno visto la partecipazione di figure di calibro internazionale come Sam Altman e Marc Andreessen, consolidando la reputazione dell'evento come piattaforma autorevole per il dibattito e lo scambio di conoscenze.

La nuova frontiera della tecnologia di difesa

Tra i protagonisti già confermati per l'edizione 2026, spicca Ethan Thornton, fondatore di Mach Industries. Thornton terrà una sessione intitolata "Built for a New Era of Defense Technology", durante la quale esplorerà le sfide e le dinamiche legate alla costruzione di un'azienda "hardtech" in un panorama di rapida evoluzione della difesa.

Il suo intervento si concentrerà sull'interconnessione sempre più profonda tra autonomia, produzione e sicurezza nazionale, elementi chiave che stanno ridefinendo il settore.

Il tema della difesa, in particolare quello legato alle tecnologie di frontiera, sta emergendo come un ambito di cruciale importanza. L'impegno di StrictlyVC nel promuovere dibattiti su industrie avanzate evidenzia una chiara volontà di esplorare direzioni innovative e non convenzionali, anticipando le tendenze del mercato globale.

Intelligenza Artificiale, robotica e automazione: l'impatto sul mondo reale

Un altro momento saliente dell'evento sarà la tavola rotonda che vedrà confrontarsi Delian Asparouhov di Founders Fund e Saif Khawaja di Shinkei Systems.

I due esperti approfondiranno come l'intelligenza artificiale, la robotica e l'automazione stiano radicalmente trasformando non solo i sistemi software, ma anche il mondo fisico. La discussione verterà sulle complessità e le opportunità insite nel passaggio da concetti teorici a implementazioni pratiche e su larga scala di queste tecnologie all'avanguardia.

Gli sviluppi in questi settori stanno espandendo i confini delle possibilità tecnologiche. Le esperienze e le visioni condivise dai panelist offriranno ai partecipanti una prospettiva unica sulle strategie necessarie per guidare e gestire il cambiamento in un contesto in continua evoluzione.

Un'opportunità strategica per dirigenti e innovatori

StrictlyVC Los Angeles 2026 si configura come un'occasione imperdibile per dirigenti, investitori e fondatori, offrendo la possibilità di partecipare a conversazioni di alto livello che raramente si svolgono in contesti pubblici. Sebbene l'agenda completa dell'evento sia ancora in fase di definizione, i partecipanti avranno l'opportunità di interagire direttamente con le menti che stanno guidando l'innovazione nei campi della difesa, dell'intelligenza artificiale e dell'industria avanzata.

In un mercato tecnologico sempre più complesso e competitivo, momenti di condivisione e l'accesso a insight di qualità superiore, come quelli proposti da StrictlyVC, diventano fattori essenziali per chiunque aspiri a innovare e a prosperare nel panorama globale contemporaneo.