Anthropic, azienda leader nell'intelligenza artificiale, ha annunciato il lancio di Claude Fable 5, il primo modello della serie Mythos reso disponibile al pubblico. Questa mossa segna un punto di svolta significativo, considerando che Anthropic aveva precedentemente limitato l'accesso ai suoi modelli Mythos, ritenuti altamente innovativi ma potenzialmente rischiosi, a un ristretto gruppo di partner.

Misure di sicurezza e prevenzione

Claude Fable 5 è stato sviluppato per eccellere in ambiti quali l'ingegneria del software, il lavoro di conoscenza e le capacità di visione artificiale.

Tuttavia, Anthropic ha implementato rigorose misure di sicurezza per limitarne l'utilizzo in settori ad alto rischio. In aree sensibili come la sicurezza informatica, la biologia e la chimica, il modello attiva un sistema di fallback automatico, reindirizzando le richieste a Claude Opus 4.8, una versione con minori capacità.

Questa cautela è motivata dalla rapida evoluzione dell'IA, che potrebbe portare i sistemi a raggiungere un miglioramento auto-ricorsivo (RSI) senza intervento umano. Nonostante i severi test interni ed esterni – inclusi un bug bounty che non ha rilevato jailbreak universali in oltre 1.000 ore di testing e collaborazioni con organizzazioni di red-teaming – Anthropic riconosce la persistente possibilità di attacchi innovativi.

Per questo, l'azienda richiederà un mantenimento di 30 giorni di tutti i dati di traffico, anche per le aziende con accordi di zero-retention, al fine di difendersi da attacchi complessi e identificare falsi positivi, senza utilizzare i dati per l'addestramento del modello.

Modalità di accesso e diffusione

L'accesso a Claude Fable 5 sarà possibile tramite l'API Claude di Anthropic e i nuovi piani Enterprise basati sul consumo. Inizialmente, il modello sarà incluso senza costi aggiuntivi nei piani Pro, Max, Team e Enterprise basati su posti fino al 22 giugno. Successivamente, a partire dal 23 giugno, richiederà crediti d'uso, con l'obiettivo di reintegrarlo come funzionalità standard delle sottoscrizioni il prima possibile.

Parallelamente, Anthropic sta implementando una nuova versione, Mythos 5, per le organizzazioni già approvate per accedere al modello avanzato, incluse quelle coinvolte in Project Glasswing. Anthropic collaborerà anche con il governo degli Stati Uniti per distribuire Claude Mythos 5 a gruppi selezionati di cyberdifensori e fornitori di infrastrutture, sollevando alcuni limiti per favorire un uso sicuro e responsabile di questi strumenti avanzati.

Costi e prospettive di adozione

Il costo di utilizzo di Claude Fable 5 e Mythos 5 è fissato a $10 per milione di token in input e $50 per milione di token in output, un prezzo doppio rispetto a Opus 4.8. Questo costo elevato potrebbe rappresentare un fattore critico per l'adozione su larga scala, specialmente in un contesto in cui molte aziende stanno già rivalutando le spese legate all'intelligenza artificiale.

Nonostante le sfide economiche, diverse piattaforme hanno espresso un giudizio positivo sulle capacità di Claude Fable 5. Hex, ad esempio, ha evidenziato la sua capacità di raggiungere il 90% nel benchmark di analisi complessa. Base44 ha notato miglioramenti significativi nelle capacità di 'one-shotting' di applicazioni complete e nell'eccellente tool-calling. Genspark ha riportato prestazioni superiori nel design UI e nel game coding, superando altri modelli nelle sue valutazioni. Anche Rakuten ha riconosciuto il potenziale del modello nel migliorare le operazioni autonome, affermando che "l'extra thinking si ripaga".

Anthropic prevede una domanda elevata e imprevedibile per Claude Fable 5, riflettendo il crescente interesse per le potenzialità delle AI avanzate, nonostante le considerazioni economiche e di sicurezza.

L'azienda mira a dimostrare, anche attraverso le esperienze di partner come Rakuten, che un investimento oculato in queste tecnologie può essere determinante per il futuro delle operazioni autonomiche.