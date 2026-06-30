Anthropic ha lanciato Claude Sonnet 5, un modello “midsize” con capacità agentiche avanzate ma offerto a costi decisamente più contenuti. Il modello, presentato il 30 giugno 2026, è già predefinito per i piani Free e Pro e accessibile a tutti gli abbonamenti, rendendo l’uso degli agenti AI più economico e pratico per gli utenti.

L'Agenticità Diventa Standard

Sonnet 5 è in grado di pianificare, utilizzare strumenti come browser e terminali, e operare autonomamente a livelli che, fino a pochi mesi fa, richiedevano modelli più grandi e costosi. Questo posiziona l'agenticità come una caratteristica attesa anche nei livelli intermedi.

Il modello offre capacità autonome (navigazione, pianificazione, codifica e lavoro cognitivo) con un profilo di rischio cibernetico inferiore rispetto ai modelli più potenti di Anthropic.

Performance Elevate a Costi Contenuti

Anthropic dichiara che Sonnet 5 offre performance paragonabili a Opus 4.8, pur mantenendo un prezzo molto più competitivo. Il costo promozionale è di 2 USD per milione di token in input e 10 USD per milione in output fino al 31 agosto 2026, passando poi a 3 USD e 15 USD rispettivamente. Questi prezzi sono inferiori a Opus 4.8, GPT-5.5 e Gemini 3.1 Pro, sebbene il costo in output sia superiore a Gemini 3.5 Flash. Il nuovo modello rappresenta un ulteriore abbattimento dei costi con performance agentiche simili nelle metriche più rilevanti.

Miglioramenti e Sicurezza Rafforzata

Rispetto al predecessore Sonnet 4.6 (rilasciato a febbraio), Sonnet 5 mostra progressi significativi in ambiti agentici come il ragionamento, l'uso di strumenti, la codifica e il lavoro cognitivo. Su un benchmark di codifica agentica, ha raggiunto il 63,2%, superando il 58,1% di Sonnet 4.6 e avvicinandosi al 69,2% di Opus 4.8. In un benchmark di lavoro cognitivo, Sonnet 5 ha leggermente superato Opus 4.8.

Un test ha dimostrato che Sonnet 5 ha completato un'attività complessa (aggiornare tier Salesforce e inviare un annuncio) senza interruzioni e con capacità di auto-verifica dell'output.

Sul fronte della sicurezza, Sonnet 5 presenta una riduzione dei comportamenti indesiderati (cooperazione in usi malevoli, allucinazioni, comportamento ossequioso) rispetto a Sonnet 4.6.

È più efficace nel rifiutare richieste dannose e nel resistere agli attacchi di prompt injection. Tuttavia, in termini di allineamento etico, rimane al di sotto di Opus 4.8 e Claude Mythos Preview, e ha una capacità inferiore di eseguire compiti pericolosi di cybersecurity rispetto ai modelli Opus.

Sonnet 5: Equilibrio tra Potenza e Controllo

Sonnet 5 offre un profilo di rischio minore rispetto ai modelli più potenti di Anthropic (Mythos e Fable), che sono ancora soggetti a restrizioni. Questo lo rende adatto all’uso quotidiano senza la necessità di schermi aggiuntivi. L'introduzione di Sonnet 5 è strategica mentre Anthropic attende l'approvazione per ripristinare l'accesso completo a modelli più avanzati.

Il nuovo modello è cruciale per Anthropic per mantenere l'utente enterprise, spostando l’uso dell’AI da una chat a un sistema capace di delegare e completare autonomamente attività complesse.

In sintesi, Claude Sonnet 5 segna una svolta nel rendere l’agenticità AI accessibile ai piani standard, offrendo un equilibrio tra prezzo, performance e sicurezza. Rappresenta un’alternativa concreta a Opus 4.8 per chi cerca automazioni autonome con un budget controllato, un passo avanti verso un’intelligenza artificiale più delegabile e integrabile nei workflow quotidiani.