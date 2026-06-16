Nel panorama tecnologico in rapida evoluzione, Qualcomm si posiziona come leader nell'innovazione hardware, puntando a definire la prossima generazione di dispositivi. Con l'introduzione strategica del chip Snapdragon Reality Elite e del programma START, l'azienda mira a rivoluzionare i dispositivi indossabili e la realtà estesa (XR), delineando un futuro che va oltre l'attuale dominio degli smartphone.

Snapdragon Reality Elite: il cuore della realtà estesa

Lo Snapdragon Reality Elite è il chip di punta di Qualcomm per le piattaforme di realtà estesa (XR), inclusi i dispositivi Android XR.

Rispetto allo Snapdragon XR2+ Gen 2, offre miglioramenti prestazionali significativi: fino al 60% in più per la GPU Adreno, il 30% per la CPU Kryo e un impressionante 160% per la NPU Hexagon (48 TOPS). Questi potenziamenti consentono esperienze di intelligenza artificiale on-device più fluide e reattive, capaci di eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con 3 miliardi di parametri a 45 token al secondo, garantendo interazioni AI rapide e migliorando consapevolezza contestuale e risposta in tempo reale delle esperienze XR.

La piattaforma integra un Engine for Visual Analytics (EVA) per l'accelerazione hardware di carichi di lavoro complessi di visione artificiale, potenziando stima della profondità e tracciamento di testa e mani.

Lo Snapdragon Reality Elite supporta una risoluzione fino a 4.4K per occhio a 90 FPS, assicurando dettagli nitidi, movimenti fluidi e fedeltà cromatica superiore, riducendo il disagio visivo e la cinetosi. Il video see-through beneficia di latenza ridotta e qualità dell'immagine migliorata. Il chip offre un'autonomia della batteria superiore del 20% e una temperatura operativa inferiore di 12 gradi Celsius a parità di carico. È progettato per diverse configurazioni di visori, inclusi modelli all-in-one e tethered, con funzionalità video o optical see-through. Tra i primi a utilizzarlo ci sarà il visore Project Aura di XREAL.

Il programma START: accelerare l'innovazione AI personale

La seconda iniziativa strategica è il programma Snapdragon START (Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit), ideato per semplificare e accelerare lo sviluppo di occhiali smart e altri dispositivi AI personali.

START si compone di moduli hardware basati su piattaforme Snapdragon, chip complementari e un software completo per il dispositivo, connettività cloud e app companion. Lo stack software è "AI-agnostic", offrendo flessibilità nell'integrazione di qualsiasi provider di intelligenza artificiale. Il programma include un'offerta di prodotti white label da partner, con occhiali dotati di funzionalità solo audio o con display integrato. Questa strategia mira a ridurre le barriere d'ingresso per i nuovi attori, facilitando la rapida immissione sul mercato di soluzioni innovative. Partner come Inspecs e O’Neill saranno tra i primi a beneficiarne.

Qualcomm: oltre lo smartphone, il futuro del computing

Cristiano Amon, CEO di Qualcomm, ha delineato la logica strategica: la necessità di raccogliere dati dal mondo reale per alimentare gli agenti AI stimolerà l'emergere di nuove startup hardware focalizzate su fattori di forma innovativi, con implicazioni per i giganti degli smartphone.

Amon ha evidenziato l'ampia sperimentazione con oltre 40 design di dispositivi indossabili. Il principio è creare qualcosa che l'utente indossi costantemente, che possa "vedere il mondo circostante" per fornire contesto e consentire un accesso diretto e conversazionale agli agenti AI. In quest'ottica, Qualcomm si posiziona come il livello di silicio fondamentale per qualsiasi tecnologia succederà allo smartphone, con il programma START che abbassa ulteriormente le soglie per i nuovi entranti.

Con queste mosse, Qualcomm non solo riafferma il suo ruolo di innovatore tecnologico, ma si prepara attivamente a un futuro in cui il concetto di "smartphone" potrebbe essere superato da dispositivi più versatili, intelligenti e profondamente integrati nella vita quotidiana degli utenti.