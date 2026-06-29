Cursor ha lanciato una nuova app mobile per iOS, consentendo agli sviluppatori di gestire gli agenti di coding direttamente dallo smartphone. Questa iniziativa, che segue il rilascio di Cursor 2.0 lo scorso ottobre, integra pienamente le funzionalità desktop e cloud, offrendo una flessibilità operativa senza precedenti.

L'evoluzione del coding AI

Il settore dello sviluppo software sta virando verso strumenti basati sull'intelligenza artificiale e un approccio più astratto alla gestione del codice. Molti sviluppatori prediligono i dispositivi mobili ai setup desktop.

Cursor si allinea a questa tendenza, affiancando aziende come Anthropic e OpenAI. Boris Cherny, capo di Claude Code di Anthropic, ha confermato l'adozione consolidata del coding AI su mobile.

Funzionalità avanzate in mobilità

L'app iOS di Cursor consente di lanciare e dirigere agenti di coding da qualsiasi luogo, garantendo continuità operativa. Gli utenti possono avviare un agente selezionando un repository, usando l'input vocale e comandi rapidi. Il controllo remoto permette di dirigere gli agenti sul computer dal telefono, mantenendo il PC attivo e raggiungibile.

Produttività e gestione ottimizzata

L'app mobile di Cursor ottimizza efficienza e produttività, gestendo rapidamente task come incidenti urgenti o problemi critici per i clienti.

Facilita l'azione sui feedback visivi tramite screenshot. Notifiche push e Live Activities aggiornano costantemente sullo stato degli agenti.

Agenti cloud e prospettive future

La funzionalità di agenzia cloud di Cursor esegue sessioni remote in macchine virtuali isolate per test e dimostrazione. Questi agenti operano in modo asincrono, gestendo progetti a lungo termine. È possibile spostare agenti tra locale e cloud per esecuzione prolungata o testare modifiche localmente. Cursor mira a rendere l'esecuzione degli agenti indistinguibile tra cloud e locale e introdurrà chat senza repository. I team utilizzano già Cursor per interrogare log di Datadog e riassumere attività su Slack. L'app Cursor per iOS è disponibile in beta pubblica per tutti i piani a pagamento, con una promozione del 75% sui run di Composer 2.5 fino al 5 luglio 2026.