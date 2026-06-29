La piattaforma di streaming musicale TIDAL ha annunciato una significativa modifica alla sua politica, introducendo restrizioni sulla monetizzazione della musica interamente generata da intelligenza artificiale (AI). Questo passo deciso, che entrerà in vigore il 15 luglio 2026, mira a salvaguardare la creatività organica e a prevenire l'imitazione di artisti o gruppi da parte di produzioni artificiali. La decisione di TIDAL si inserisce in un contesto più ampio, dove diverse piattaforme del settore stanno adottando misure simili per affrontare la crescente diffusione di contenuti musicali creati dall'AI.

La nuova politica di TIDAL: tutela della creatività e trasparenza

Secondo Tony Gervino, EVP e Editor-in-Chief di TIDAL, l'iniziativa non intende frenare il progresso tecnologico, ma piuttosto difendere l'autenticità e la qualità della musica. La nuova normativa prevede che i brani identificati come totalmente generati dall'AI saranno contrassegnati da un apposito "AI" badge. Questa etichetta non solo informerà gli ascoltatori sull'origine del contenuto, ma comporterà anche l'esclusione di tali tracce dalla possibilità di generare royalties e di essere vendute direttamente ai fan. L'obiettivo è chiaro: garantire che i compensi siano destinati alle opere originali prodotte, scritte ed eseguite da esseri umani, rispondendo al desiderio degli utenti di interagire con musica genuina e creata da artisti veri.

Il panorama del settore: risposte diverse all'AI musicale

La sfida posta dalla musica generata dall'AI non è esclusiva di TIDAL. Anche altre importanti piattaforme di streaming, come Spotify e Apple Music, hanno sviluppato strategie proprie per gestire il fenomeno. Spotify ha aggiornato le sue politiche per etichettare la musica AI e migliorare il filtraggio dei contenuti considerati spam, pur riconoscendo il potenziale dell'AI come strumento creativo. Apple Music, dal canto suo, ha optato per un approccio basato sul tagging, affidando ad artisti ed etichette la responsabilità di segnalare i brani generati dall'AI, senza tuttavia implementare ulteriori restrizioni sulla monetizzazione. Deezer ha adottato una posizione più rigorosa, integrando tecnologie avanzate di rilevamento dell'AI e escludendo attivamente questi brani dalle raccomandazioni e dalle playlist editoriali, offrendo anche strumenti per il consumatore per identificare la musica AI nelle proprie playlist.

L'intelligenza artificiale nella musica: opportunità e sfide etiche

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel processo di creazione musicale è un argomento che genera un dibattito complesso e sfaccettato. Da un lato, l'AI si configura come uno strumento innovativo e legittimo, capace di supportare gli artisti nella produzione di nuove sonorità e composizioni. Dall'altro, la facilità con cui i modelli AI possono generare musica ha aperto la porta a problematiche legate allo sfruttamento fraudolento, all'impersonificazione e alla creazione di contenuti di bassa qualità. TIDAL, pur riconoscendo il valore dell'AI come strumento creativo, impone che le tracce generate con il suo ausilio rispettino stringenti standard etici e contrattuali.

Come sottolineato da Gervino, "L'invasione da parte dell'AI nel settore musicale non è inevitabile se adottiamo misure per monitorare e controllarne il flusso", evidenziando la necessità di un approccio proattivo.

Prospettive future: l'impatto della demonetizzazione e l'evoluzione delle politiche

La decisione di TIDAL di rimuovere gli incentivi economici per la musica interamente AI-generata rappresenta un esperimento significativo per valutare se tale strategia possa rallentare il diluvio di contenuti artificiali, che molti ascoltatori non desiderano. La società ha specificato che la sua politica è un "documento vivente", il che implica una flessibilità e un'apertura a future modifiche in base all'evoluzione del panorama tecnologico e delle esigenze del settore.

Con l'implementazione di strumenti sofisticati per l'identificazione della musica AI, TIDAL e i suoi concorrenti continueranno a navigare in un ambiente in rapida trasformazione, con l'obiettivo primario di preservare l'integrità artistica e la qualità dell'offerta musicale, bilanciando l'innovazione con la tutela della creatività umana.