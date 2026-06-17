Google punta sull'intelligenza artificiale Gemini per reinventare gli smart speaker. L'azienda ha lanciato il Google Home Speaker, il suo primo dispositivo audio progettato per Gemini, disponibile a 99,99 dollari. Segna un ritorno nel mercato degli speaker intelligenti dopo il Nest Audio (settembre 2020).

Interazione AI avanzata

Il Google Home Speaker offre un'interazione rivoluzionaria. Grazie a Gemini AI, comprende richieste in linguaggio naturale e comandi multi-step. Gli utenti possono formulare istruzioni complesse (es. “spegni tutte le luci tranne la lampada sul comodino”) o combinare più azioni.

Gemini mantiene il contesto delle conversazioni per un dialogo fluido.

Design, audio e connettività

Il design del Google Home Speaker mantiene l'estetica familiare, con rivestimento tessile 3D e forma arrotondata. L'anello luminoso alla base indica visivamente ascolto, elaborazione o risposta. Disponibile in quattro colorazioni (Hazel, Porcelain, Jade, Berry), la qualità audio è migliorata. Vanta un diffusore doppio e bassi 2,5 volte più potenti del Nest Mini, offrendo suono equilibrato a 360 gradi. Connettibile a Google TV Streamer o abbinabile ad altri due speaker per un'esperienza home theater immersiva.

Google Home Premium e strategia

Funzionalità avanzate di Gemini, come interazioni conversazionali e ricerca nella cronologia videocamere Nest, sono accessibili tramite l'abbonamento Google Home Premium.

Questo servizio, a 10 dollari/mese (o 100/anno), sblocca il potenziale di Gemini AI, includendo 'Gemini Live' e riassunti attività domestiche. Google offre sei mesi gratuiti di servizi premium. L'obiettivo è ridefinire gli smart speaker con AI generativa e monetizzare gli avanzamenti. Disponibile per il pre-ordine, spedizioni entro fine mese.