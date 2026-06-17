Odyssey, azienda pionieristica nello sviluppo di world model nell'ambito dell'intelligenza artificiale, ha recentemente catalizzato l'attenzione del settore tecnologico. Con un significativo round di finanziamento di Serie B da 310 milioni di dollari, la startup ha raggiunto una notevole valutazione di 1,45 miliardi di dollari. Questo incremento è stato guidato da investitori di alto profilo come Natural Capital e Amazon, con la partecipazione strategica di AMD Ventures e GV.

La Nuova Frontiera dei Modelli di Intelligenza Artificiale

I world model rappresentano la prossima evoluzione dell'IA, superando i tradizionali modelli linguistici basati su testo o chat.

Questi strumenti innovativi raccolgono dati dal mondo fisico e li simulano con una fisica accurata. Odyssey ha adottato un approccio distintivo, simile a quello di Google Earth, impiegando personale sul campo equipaggiato con fotocamere per acquisire una percezione dettagliata e realistica dell'ambiente circostante.

I fondatori, Oliver Cameron (CEO) e Jeff Hawke (CTO), vantano un'esperienza significativa nel settore dei veicoli autonomi. Cameron ha co-fondato e guidato Voyage, poi acquisita da Cruise (GM), dove ha ricoperto il ruolo di VP of Product, mentre Hawke è stato ingegnere presso la startup britannica di guida autonoma Wayve.

Applicazioni Versatili e Innovazione Interattiva

Fondata nel 2023, Odyssey offre una serie di world model per svariati casi d'uso, dalla creazione di videogiochi alla robotica avanzata.

L'azienda è particolarmente riconosciuta per la sua capacità di produrre video interattivi di elevata qualità a partire da semplici prompt testuali, posizionandosi come un attore chiave nell'evoluzione dell'interattività digitale.

La recente partnership con AWS colloca Odyssey in una posizione strategica, consentendole di ottimizzare i propri modelli per operare sui chip Trainium di AWS, diretti concorrenti dei chip AI di Nvidia. Questo accordo rafforza la scelta di Amazon come cloud provider preferenziale, evidenziando una sinergia cruciale tra tecnologia di calcolo e intelligenza artificiale.

Un Futuro Promettente Sostenuto da Investimenti Strategici

Oltre agli investitori istituzionali, Odyssey ha attratto il sostegno di angel investor illustri, tra cui Jeff Dean, Elad Gil, Garry Tan, Guillermo Rauch e Kyle Vogt.

Ad oggi, l'azienda ha raccolto un totale di 337 milioni di dollari, un segnale della crescente fiducia nel potenziale trasformativo dei world model.

L'azienda ha inoltre ottenuto investimenti da NVentures, il braccio di venture capital di NVIDIA, e Samsung Next. Questo ulteriore supporto sottolinea l'importanza crescente dei world model nel panorama tecnologico, paragonando il loro attuale momento di sviluppo a quello che i modelli linguistici hanno vissuto con il rilascio di GPT-2.

I nuovi capitali sono destinati ad accelerare la ricerca per migliorare la lunghezza, la qualità e l'interattività delle simulazioni, oltre a scalare l'infrastruttura necessaria per addestrare e servire i world model di prossima generazione.

Con un team composto da talenti reclutati da organizzazioni di spicco come DeepMind, OpenAI, ByteDance, Tesla, Waymo, Meta e Luma, Odyssey mira a creare l'equivalente di "GPT-3 per i world model", spingendo i confini dell'intelligenza artificiale verso una convergenza più tangibile e interattiva tra tecnologia e realtà fisica.