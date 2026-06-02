Le truffe telefoniche nell'era digitale si evolvono, sfruttando deepfake generati dall'intelligenza artificiale (AI) per imitare voci in modo realistico. Per contrastare questa minaccia, Google ha lanciato a livello globale una funzionalità innovativa: il rilevamento delle false chiamate, integrato nel sistema operativo Android.

Questa protezione mira a salvaguardare gli utenti da truffe di impersonificazione, dove i criminali si spacciano per figure fidate – come familiari o datori di lavoro – spesso per estorcere denaro o informazioni. L'obiettivo è fornire uno scudo efficace contro tali manipolazioni AI.

La tecnologia di verifica delle chiamate

La funzionalità di rilevamento delle false chiamate è in distribuzione globale, partendo dai dispositivi Pixel e estendendosi a tutti i modelli Android 12 e superiori. Si basa su una "stretta di mano digitale" tra i dispositivi. Quando un contatto registrato chiama, il telefono del chiamante invia un segnale di conferma silenzioso al ricevente per verificarne l'autenticità.

Se il segnale dovesse mancare – indicando un potenziale tentativo di impersonificazione – il sistema interviene. Il dispositivo del ricevente invia una richiesta di verifica al telefono reale del contatto. Se quest'ultimo risponde di non essere in chiamata, l'utente riceverà un avviso, consigliando di riagganciare.

Questo processo avviene automaticamente e in tempo reale, operando in background per protezione costante.

Integrazione con i servizi di comunicazione avanzati

Questa tecnologia è stata sviluppata sfruttando i Rich Communication Services (RCS), uno standard che arricchisce l'esperienza di messaggistica e chiamata. L'adozione di RCS non solo migliora la sicurezza delle conversazioni, ma apre anche la strada a una potenziale integrazione da parte di altre applicazioni e aziende, ampliando la protezione su un ecosistema più vasto.

Oltre la sicurezza: nuove funzionalità per gli utenti Android

Accanto all'aggiornamento per la sicurezza delle chiamate, Google ha introdotto altre funzionalità innovative per migliorare l'esperienza utente su Android.

Tra queste, un nuovo strumento in Google Photos, che offre la possibilità di "mescolare e abbinare" virtualmente gli abiti. Consente di catalogare i capi d'abbigliamento dalla libreria fotografica, trasformandoli in "istantanee" navigabili.

Parallelamente, Google Play Books si arricchisce di una nuova opzione "Catch me up". Questa funzione permette agli utenti di riprendere facilmente la lettura di una storia con un riepilogo rapido. Inoltre, gli utenti possono evidenziare passaggi specifici per porre domande, migliorando l'interazione con i libri digitali.

La strategia di Google contro le frodi

Il rilevamento delle false chiamate si inserisce in una più ampia strategia di Google per contrastare le frodi e proteggere i propri utenti.

L'azienda impiega strumenti basati sull'intelligenza artificiale come prima linea di difesa, bloccando oltre il 99,9% di spam e phishing, e garantendo una forte protezione su Gmail e Chrome. Google promuove attivamente iniziative educative come "Be Scam Ready", dimostrando un impegno concreto contro le truffe digitali. Programmi di formazione specifici sono in corso per aiutare milioni di persone a proteggersi, rafforzando consapevolezza e resilienza.

In conclusione, l'evoluzione delle truffe digitali richiede misure preventive sofisticate e integrate. Le recenti innovazioni di Google, in particolare il rilevamento delle false chiamate basato sull'AI, rappresentano un passo significativo verso una protezione più completa degli utenti. L'azienda dimostra un impegno costante nel bilanciare sicurezza e innovazione, cruciale per la salvaguardia dei dati personali e la fiducia degli utenti.