Il debutto degli occhiali per realtà aumentata di Snap, i Specs, ha generato cauto scetticismo tra gli investitori. Presentati all'Augmented World Expo (AWE) 2026 con un prezzo di preordine di 2.195 dollari, il dispositivo ha causato un immediato ribasso del titolo Snap, sollevando dubbi su redditività e adozione di massa.

Prezzo e Posizionamento

Gli Specs saranno disponibili in preordine, con distribuzione prevista per l’autunno negli Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Il loro prezzo li colloca sopra le Ray-Ban Meta (da 350 dollari) ma sotto l’Apple Vision Pro (da 3.500 dollari), posizionandosi in un segmento intermedio del mercato AR.

L’analista Anshel Sag ha giudicato il prezzo “al di sopra delle aspettative dei consumatori”, pur riconoscendo la complessità tecnica: “costruire occhiali di realtà aumentata completi è estremamente difficile e costoso”. Questo evidenzia il dilemma tra innovazione e adozione diffusa.

Design e Funzionalità

I nuovi Specs sono più compatti rispetto alle versioni precedenti per sviluppatori. Integrano due processori Snapdragon dedicati a visione computazionale e applicazioni AR, garantendo prestazioni elevate. La batteria offre quattro ore di autonomia (20 con custodia), il display un campo visivo di 51 gradi e 16 milioni di colori. Funzioni social come “EyeConnect” (giochi multiplayer con contatto oculare), registrazione POV, navigazione web, app di produttività e intelligenza artificiale contestuale completano il quadro.

Strategia e Pressioni

Il lancio avviene sotto pressione da investitori attivisti, come Irenic Capital, che chiedevano una riduzione del progetto AR, considerato oneroso con oltre 3,5 miliardi di dollari già investiti da Snap. Evan Spiegel, CEO di Snap, ha difeso la visione a lungo termine: “Mentre gli investitori possono desiderare una redditività a breve, il nostro ruolo è perseguire una redditività sostenibile nel lungo termine”. A gennaio, Snap ha trasformato la divisione Specs in una filiale autonoma, aprendo a finanziamenti esterni o partnership.

Reazioni del Mercato

Il titolo Snap ha registrato un calo fino al 10% dopo l’annuncio. Piper Sandler ha mantenuto un giudizio “Neutral” con un target di prezzo a 8 dollari (rispetto ai circa 5 attuali), segnalando incertezza sull’adozione a breve termine degli Specs.

Un’interpretazione ironica ha evidenziato come il confronto competitivo si rifletta anche sul titolo di Meta, sceso del 5% dopo il lancio degli Specs di Snap.

Nuovo Paradigma di Computing

Spiegel definisce gli Specs “un nuovo paradigma di computing”. Snap sfrutta un ecosistema di oltre 450.000 sviluppatori e milioni di esperienze AR create con Lens Studio, puntando sul passaggio dal display del telefono allo sguardo come evoluzione cruciale per l’era dell’intelligenza artificiale immersiva. Il dispositivo mira a coniugare usabilità quotidiana e capacità immersive, posizionandosi tra occhiali leggeri ma meno potenti (Ray-Ban) e visori voluminosi e costosi (Vision Pro), cercando un equilibrio unico nel mercato della realtà aumentata.

La domanda cruciale rimane: il mercato sarà disposto a sostenere un costo così elevato per un dispositivo di nicchia, seppur tecnologicamente avanzato? In sintesi, il lancio degli Specs è una scommessa ambiziosa per Snap, che proietta un futuro in cui il computing si integra nel campo visivo. Tuttavia, finché il prezzo rimarrà un ostacolo per il consumatore medio, redditività e diffusione su larga scala resteranno incognite da risolvere.