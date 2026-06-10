Snapchat ha implementato nuove restrizioni per rafforzare la sicurezza dei suoi utenti più giovani. La piattaforma ha limitato la possibilità per gli utenti tra i 13 e i 15 anni di condividere contenuti su Spotlight, la sua popolare sezione video, rendendoli visibili esclusivamente agli amici reciproci.

Condivisione limitata su Spotlight

Precedentemente, Snapchat permetteva ai giovani utenti di pubblicare su Spotlight senza attribuzione al profilo. Ora, i contenuti di questa fascia d'età saranno visibili solo agli amici reciproci. Questa misura protegge i minori da pericoli online come il doxxing, per un ambiente più sicuro.

Per gli utenti tra i 16 e i 18 anni, la condivisione su Spotlight rimane pubblica, ma la visibilità è circoscritta ad amici, follower e contatti con amici in comune.

Obiettivi delle nuove misure

L'intento di Snapchat è stimolare la creatività e l'autoespressione tra un pubblico fidato, attenuando la pressione sociale legata alla visibilità online. L'eliminazione di metriche come i "preferiti" mira a ridurre la ricerca di approvazione pubblica, spesso gravosa per i giovani utenti. Queste modifiche riflettono una tendenza più ampia per la salvaguardia dei minori sui social media. Altre piattaforme, come Instagram, hanno adottato strategie simili.

Sfide legali e controlli parentali

La sicurezza e la privacy dei minori sono temi ricorrenti per Snapchat.

Recentemente, la società ha risolto una causa che la accusava di incentivare l'uso smodato, e affronta tuttora dispute legali negli Stati Uniti. L'azienda ribadisce che la sua piattaforma può generare un “impatto positivo”, privilegiando la connessione tra amici. Oltre alle restrizioni sui contenuti, Snapchat ha introdotto controlli parentali, consentendo ai genitori di monitorare il tempo di utilizzo dei figli su sezioni come Stories e Spotlight.

Verso una maggiore protezione online

Le recenti politiche di Snapchat segnano un progresso significativo verso un ambiente più sicuro per gli adolescenti, affrontando le crescenti preoccupazioni relative alla safety dei minori online. Gli strumenti implementati cercano di bilanciare la libertà di espressione con la protezione da interazioni indesiderate, un tema cruciale nel dibattito odierno. Questa iniziativa evidenzia l'importanza di tutelare i minori, senza inibire la loro espressione creativa.