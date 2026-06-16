Il CEO di Google, Sundar Pichai, è stato oggetto di una vibrante protesta durante il suo discorso di laurea alla Stanford University, sua alma mater. Circa 200 laureandi hanno abbandonato l'aula, mentre altri hanno manifestato disapprovazione con sonori fischi. La contestazione era focalizzata sui legami di Google con l'esercito israeliano tramite il controverso Project Nimbus, sviluppato con Amazon, e sui rapporti con l'agenzia statunitense ICE.

Le ragioni della contestazione: Project Nimbus e ICE

Il Project Nimbus, un contratto da 1,2 miliardi di dollari, prevede la fornitura di servizi cloud e intelligenza artificiale all'esercito israeliano.

I critici lo vedono come supporto diretto a operazioni militari e di sorveglianza. Durante la protesta, gli studenti hanno esposto cartelli con messaggi come "ICE SPIES WITH GOOGLE AI" e "GENOCIDE RUNS ON GOOGLE", sventolando bandiere palestinesi e scandendo "liberate la Palestina". L'episodio si inserisce nel contesto delle tensioni legate al conflitto in Gaza e all'impiego di tecnologia americana in operazioni estere.

Il discorso di Pichai e il dissenso

Nonostante la contestazione, Pichai ha evitato di affrontare direttamente il tema dell'intelligenza artificiale. Ha preferito concentrarsi su messaggi di ottimismo e perseveranza, esortando i laureati a considerare la vita una maratona anziché uno sprint, senza sopravvalutare i momenti cruciali.

La protesta è stata organizzata da gruppi come Stanford Students for Justice in Palestine, No Tech for Apartheid e Tech for Liberation. La manifestazione riflette un crescente dissenso nelle cerimonie di laurea, con giovani preoccupati per l'impatto sociale e occupazionale dell'AI. La contestazione a Pichai, tuttavia, si è distinta per la sua specificità, essendo indirizzata alle precise decisioni aziendali di Google, piuttosto che alla tecnologia in sé.

Il dibattito sulla partecipazione di aziende tecnologiche americane, come Google e Microsoft, a operazioni militari estere rimane estremamente controverso. Organizzazioni per i diritti digitali, come la Electronic Frontier Foundation, criticano l'uso delle tecnologie cloud per la sorveglianza di massa.

Le proteste accademiche sono un segnale inequivocabile: i giovani chiedono alle aziende tecnologiche una maggiore responsabilità etica nelle loro operazioni globali, ponendo sfide all'industria e alle istituzioni.