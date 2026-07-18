Mancano solo due giorni alla chiusura delle candidature per Stripe x Startup Battlefield, un'opportunità imperdibile per le startup australiane. Il termine ultimo è fissato per il 20 luglio 2026 alle 23:59 AEST. Questo evento, frutto della partnership tra TechCrunch e Stripe, culminerà il 19 agosto a Sydney, dove otto progetti selezionati si sfideranno davanti a un pubblico di investitori, stampa internazionale e l'intera comunità tecnologica locale, con l'obiettivo di accedere al prestigioso Disrupt di San Francisco.

Un palcoscenico di successo consolidato

Il Startup Battlefield è il format di punta di TechCrunch, noto per aver lanciato giganti come Dropbox, Cloudflare, Discord e Trello. Gli ex partecipanti hanno complessivamente raccolto 32 miliardi di dollari in finanziamenti e realizzato oltre 250 acquisizioni. La precedente edizione australiana a Sydney, nel 2017, ha generato più di 147 milioni di dollari in investimenti per startup come HealthMatch e FluroSat, trasformandole in realtà di successo a livello globale.

L'edizione 2026 a Sydney: premi e opportunità

Il 19 agosto 2026, lo Stripe Tour Sydney ospiterà la competizione, dove otto startup innovative avranno l'opportunità di presentare le proprie idee.

Il vincitore si aggiudicherà 15.000 dollari in crediti Stripe e l'accesso diretto a Startup Battlefield 200 al TechCrunch Disrupt di San Francisco, in programma dal 13 al 15 ottobre 2026. Il secondo classificato riceverà 5.000 dollari in crediti Stripe, mentre il terzo classificato otterrà 2.000 dollari. Tutti i candidati, indipendentemente dalla selezione, saranno invitati e registrati per partecipare all'evento live a Sydney.

Criteri di partecipazione e selezione

Per candidarsi, è indispensabile presentare un working MVP (Minimum Viable Product) dimostrabile tramite video. Non è richiesto un fatturato, ma la funzionalità del prodotto è cruciale. Le startup selezionate dovranno partecipare di persona a Sydney il 19 agosto.

Sono ammesse aziende in fase pre-seed fino a Series B, preferibilmente con sede o operazioni in Australia. È importante notare che le imprese senza finanziamenti (bootstrapped) non sono idonee per questa specifica edizione.

La scadenza: un'opportunità da non perdere

La data limite per l'invio delle candidature è fissata per lunedì 20 luglio 2026, alle ore 23:59 AEST. Questa scadenza è perentoria: non sono previste proroghe né liste d'attesa. Chi non rispetterà il termine potrà partecipare all'evento solo come spettatore.

I vantaggi di una candidatura tempestiva

Partecipare a Stripe x Startup Battlefield significa accedere a una piattaforma internazionale unica, che riunisce investitori di alto profilo, media globali e l'intera comunità tecnologica.

L'aspetto più significativo è la possibilità di un accesso diretto al Disrupt di San Francisco, un vero e proprio trampolino di lancio per il networking, l'ottenimento di visibilità e l'attrazione di potenziali investimenti. Questo palco offre l'opportunità di consolidare in una singola sera la credibilità che altrimenti richiederebbe mesi: è il momento ideale per presentare un MVP concreto, delineare un mercato in cui si può emergere sulla concorrenza e spiegare perché voi siete il team giusto per concretizzare questa visione.

Se l'incertezza vi frena, la raccomandazione è chiara: candidarsi. Nel peggiore dei casi, avrete affinato la vostra candidatura per future opportunità; nel migliore, vi troverete sul palco di San Francisco in ottobre. La finestra temporale è stretta e la scadenza è definitiva. Per le startup australiane che puntano a una svolta, questa è una chiamata all'azione da cogliere immediatamente.