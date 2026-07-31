Snapchat ha annunciato il 31 luglio 2026 una significativa revisione della sua politica per il feed Spotlight: i video interamente generati da intelligenza artificiale non saranno più premiati dal sistema di raccomandazione. Questa decisione mira a privilegiare i contenuti autenticamente realizzati da utenti umani, come indicato nell'aggiornamento del 31 luglio 2026.

Priorità all'Autenticità Umana

L'algoritmo di Snapchat darà priorità ai video creati da persone reali, con l'obiettivo di promuovere l'autenticità. L'azienda ha dichiarato di volere che Spotlight «rimanga un luogo dove le persone possano scoprire creatività autentica da persone vere», valorizzando «prospettive originali, narrazioni personali e i momenti che le persone scelgono di creare e condividere da sé».

Questo principio è in linea con le linee guida di «Recommendation Eligibility» di Snapchat, che premiano i contenuti autentici e “made by humans”, penalizzando quelli interamente generati da IA esterna.

IA: Strumento di Supporto, Non Sostituto

La nuova politica non esclude completamente l'uso dell'intelligenza artificiale. I creatori possono ancora sfruttare strumenti basati su IA per migliorare o modificare i propri contenuti. Tuttavia, affinché un video venga valorizzato, deve avere un nucleo umano, non essere prodotto interamente da un modello generativo. Snapchat mantiene l'eligibilità per la raccomandazione di contenuti IA creati all'interno dell'app, purché con indicatori di trasparenza.

Il Contesto delle Piattaforme Social

Questa mossa di Snapchat si inserisce in una tendenza più ampia tra le piattaforme social per limitare la diffusione di contenuti generati da IA, spesso giudicati di bassa qualità o definiti “AI slop”. Altre piattaforme hanno adottato misure simili: LinkedIn ha introdotto la possibilità di segnalare post sospetti come “sembra prodotto da IA”; Substack ha sviluppato strumenti per identificare newsletter scritte da IA; Meta ha eliminato una funzione di modifica foto su Instagram dopo critiche; e YouTube ha rafforzato le norme di monetizzazione, vietando contenuti inautentici, ripetitivi o basati su template, oltre a escludere l'IA in ambiti sensibili come salute e finanza.

Protezione per gli Utenti Minorenni

Come parte dello stesso aggiornamento, Snapchat ha introdotto nuove regole per tutelare gli utenti minorenni tra i 13 e i 15 anni. I loro contenuti Spotlight saranno visibili solo ai follower che li seguono reciprocamente, riducendo i rischi di esposizione a estranei e la divulgazione indesiderata di informazioni personali.

Un Trend Strategico per Qualità e Fiducia

La decisione di Snapchat riflette una tendenza crescente: le piattaforme cercano di ristabilire un equilibrio tra sperimentazione tecnologica e qualità percepita. L'intelligenza artificiale è accolta come strumento, non come sostituto della creatività umana. Questo approccio privilegia il valore della narrazione personale, del contenuto originale e della tutela degli utenti, in particolare dei più giovani. Nel lungo periodo, questa scelta potrebbe ridefinire quali tipi di video vengono premiati nei feed pubblici e rafforzare la percezione di qualità e fiducia nella piattaforma.