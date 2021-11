Sempre più persone negli ultimi anni hanno rinunciato a utilizzare il telefono fisso da casa preferendo trovare offerte vantaggiose con traffico dati e chiamate illimitate da cellulare. Questo cambiamento nelle abitudini ha portato le aziende di Telefonia a pensare pacchetti che prevedono solamente la connessione internet da casa ultraveloce tramite fibra ottica o FWA (rete mista via cavo e wifi) o linea ADSL, senza la possibilità di una linea voce. Nelle zone dove manca una connessione via cavo e l'infrastruttura gli utenti possono pensare a una connessione internet satellitare che non prevede un collegamento via cavo fisico.

La soluzione internet da casa senza linea voce è particolarmente apprezzata per gli appassionati di gaming, per chi ha una smart tv da collegare al web oppure per gli uffici e le partite iva che necessitano solamente di una linea internet veloce senza telefono. Alcune aziende mettono a disposizione degli utenti il traffico voce (le chiamate da rete fissa) a consumo, dunque si ha la possibilità di scegliere di non usare la linea fissa per limitare i costi solamente alla connessione internet.

Offerta Fastweb Nexxt Casa Light

L'azienda di telefonia Fastweb, nato a Milano nel 1999 con l'obiettivo di realizzare una rete di connessione in fibra ottica nella provincia del capoluogo, propone sul mercato il pacchetto Casa Light a un costo di euro 27,95 al mese con cui ha diritto alla connessione con fibra ultraveloce illimitata, modem FASTGate che consente la velocità al massimo della capacità, chiamate dal numero fisso a consumo e l'attivazione inclusa.

Aggiungendo al canone mensile euro 5,95 al mese si avrà anche una Sim da 50 giga al mese con chiamate illimitate e con 7,95 una Sim da 150 Giga, entrambe anche in 5G.

Offerta Vodafone Internet Unlimited

Vodafone mette sul mercato un pacchetto dedicato solo al traffico internet al costo di 29 euro al mese che promette stabilità e velocità.

La proposta Vodafone Internet Unlimited prevede la connessione ultraveloce tramite fibra ottica fino a 2.5 Gigabit/s, il modem incluso con Wifi Optimizer, solamente per i clienti che attivano l'abbonamento via web sono previste le chiamate illimitate. Per i già clienti Vodafone, per quanto riguarda il telefono cellulare, è previsto uno sconto importante che vede questa proposta, con le stesse condizioni, a 22,90 euro al mese.

Offerta WindTre Super Fibra

WindTre propone una connessione internet ultraveloce con tecnologia FTTH (quindi con fibra ottica fino in casa) al costo di 25,99 al mese senza linea voce. La proposta prevede la velocità di navigazione fino a 1 Gigabit/s, modem e attivazione inclusa, 12 mesi di Amazon Prime Video e solo per chi attiva via web le chiamate illimitate incluse.

Per chi è già cliente wind con il traffico mobile il costo scende a 22,99 euro al mese con le stesse condizioni. Un operatore verificherà l'eventuale copertura nella città di residenza dell'utente per verificare l'accesso a internet ultraveloce.

Offerte TIM Magnifica e Premium FWA

Uno dei player più importanti sul mercato dei servizi internet è Tim e proprio ultimamente ha lanciato sul mercato un abbonamento con una linea fibra 10 volte più veloce rispetto ai concorrenti.

Il pacchetto tim Magnifica infatti assicura una velocità di navigazione fino 10 Gigabit/s in download e 2 Gigabit/s in upload, si può verificare sul sito internet di Tim l'eventuale copertura. L'offerta prevede un costo di 49,90 euro al mese e oltre la connessione ultraveloce a internet prevede il modem di ultima generazione, una sim per navigare anche da rete mobile, assistenza personalizzata dagli operatori e le chiamate a consumo. Altri pacchetti disponibili sono Tim Executive fino a 2,5 Gigabit/s e a 34,90 euro al mese e fino a 1 Gigabit/s a 29,90 euro al mese, il costo delle chiamate è a consumo se l'attivazione avviene in negozio mentre sono illimitate se avviene via web.

Tim tra le offerte con internet ultraveloce senza linea voce propone anche Premium FWA che comprende una connessione a 40 Megabit/s con traffico illimitato e il modem a euro 24,90 al mese a cui bisogna aggiungere il costo di attivazione, e con due euro in più al mese le chiamate illimitate altrimenti sono a consumo.