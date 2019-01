Advertisement

Gennaio è ormai iniziato da un po' e molti segni dello zodiaco sono alle prese con nuovi progetti lavorativi e non solo. Diverse sono le novità che la giornata di giovedì 10 gennaio riserverà. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la settimana non è partita al top per i nati sotto il vostro segno, ma a metà settimana pare che la situazione migliorerà. Vi state impegnando molto per portare avanti un progetto, ma purtroppo vi sentite un po' sottovalutati da chi dovrebbe invece incoraggiarvi.

Tenete sotto controllo le finanze.

Toro: siete un po' stanchi per i troppi impegni lavorativi, ma ciò non vi impedirà di sfruttare al meglio le vostre potenzialità. Se state aspettando di ricevere una risposta importante in ambito lavorativo, presto potreste ricevere notizie.

Se avete intenzione di programmare un viaggio, il consiglio è quello di rimandare tutto alla prossima settimana.

Gemelli: ci sono tante cose che al momento bollono in pentola, ma purtroppo ci sono ancora tanti ostacoli da dover superare. Alcuni hanno creduto troppo ad un progetto ed adesso stanno cambiando completamente direzione. L'amore non è al top, a causa di diversi fraintendimenti.

Cancro: la giornata non inizierà al massimo [VIDEO]: già in mattinata avrete a che fare con diverse difficoltà. Al momento vi sentite molto altalenanti e non siete sicuri su quale strada prendere. Qualcuno però potrebbe risentirne e chiedere spiegazioni. Questo è però solo un periodo transitorio, perciò ricordate di pesare bene le parole e non uscire fuori dagli schemi.

Leone: avete bisogno di maggiori stimoli: quello che fate al momento non vi soddisfa abbastanza, anzi vi annoia.

State progettando di cambiare alcuni aspetti della vostra vita che non vi stanno bene. Al momento il lavoro non è al top e ciò sta influendo anche sulla vostra relazione sentimentale. Siete sempre pronti ad aiutare gli altri, ma allo stesso tempo vi sentite messi da parte.

Vergine: l'energia nella giornata di giovedì 10 novembre non vi mancherà. Se svolgete un lavoro in completa autonomia, la fortuna potrebbe essere dalla vostra parte.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: nell'ultimo anno avete stretto diverse amicizie che adesso vi stanno tornando utili. Avere tante conoscenze si rivelerà un'arma vincente per il vostro successo. Se avete iniziato da poco un lavoro potreste sentirvi a disagio, ma tranquilli: si tratta solo di un malessere momentaneo.

Scorpione: il 10 gennaio inizierete una nuova fase di recupero. A livello sentimentale non siete stati al top durante l'ultimo anno, ma adesso la situazione potrebbe migliorare decisamente. In questo periodo rimarrete comunque molto tesi, ma questo stato d'animo potrebbe giocare anche a vostro favore: potreste mandare in aria tutte quelle situazioni che vi hanno fatto soffrire.

Sagittario: la giornata in questione sarà sicuramente fondamentale per i nati sotto il segno del Sagittario. Alcuni si ritroveranno infatti a chiarire determinate situazioni, mentre coloro che da poco hanno chiuso una storia sentimentale, potrebbero fare nuovi allettanti incontri.

Capricorno: nell'ultimo periodo avete ricevuto diverse critiche [VIDEO], adesso potrebbe essere arrivata l'ora di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In mattinata potreste ricevere alcune risposte che attendevate da tempo.

Acquario: le discussioni in famiglia non vi fanno stare bene e anche il rapporto con il partner sembra non essere al top. Sul lavoro potreste però ricevere parecchie soddisfazioni, che vi faranno sentire meglio.

Pesci: Mercurio nel vostro segno vi darà una grande mano. Avrete tante buone opportunità, ma starà a voi sfruttare la vostra intelligenza e cogliere ogni occasione al volo. Se avete idee e progetti potreste trovare terreno fertile.