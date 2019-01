Annuncio

Annuncio

Mercoledì 23 gennaio [VIDEO] sarà decisamente un giorno al ribasso per Pesci, Acquario, Bilancia e Vergine, per motivi differenti. Trend opposto per i segni di terra, come il Toro, che troverà il proprio lavoro più appagante, e quelli di fuoco come l'Ariete, che si dedicherà all'amore con il partner.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: le finanze stanno andando abbastanza bene, come il vostro lavoro, così nella giornata di mercoledì potreste essere in grado di fare un investimento per voi stessi che non richieda troppo denaro.

In serata l'amore di coppia potrebbe rivelarsi per quello che è, forte e tenace nonostante i molti scontri.

Toro: mercoledì avrete modo di "disintossicarvi" dal lavoro troppo gravoso degli altri giorni, finendo con l'avere un incarico decisamente più leggero, quasi quanto un passatempo per voi.

Advertisement

Questo potrebbe essere l'incipit per mantenere il vostro stress sotto controllo e non intaccare il periodo stabile che state vivendo con il partner.

Gemelli: un leggero "ribasso" in salute vi farà sentire piuttosto fiacchi ma non lasciatevi prendere dalla pigrizia, non ora che il lavoro si farà più intenso ma allo stesso tempo piacevole, esattamente come una nottata intensa fatta di passione, se Giove non ci mette lo zampino.

Cancro: il partner susciterà in voi una grande sensazione di protezione e benessere questo mercoledì, e voi saprete come ricambiare senza che lui chieda nulla. Non sentitevi in dovere di scaricare le vostre energie in virtù di alcuni colleghi fannulloni: calibrate il giusto lavoro che riuscite ad adempiere senza strafare.

Leone: vedrete i primi spiragli della riuscita del vostro lavoro nel pomeriggio di mercoledì, ovvero quando vi concederete una pausa che dedicherete al partner: anche voi avete bisogno di tenerezza ogni tanto, e non ci sarà nulla di meglio di una serata passata completamente soli.

Advertisement

I migliori video del giorno

Vergine: non riuscite a gestire bene la situazione triste che state vivendo, e mercoledì potreste subire un crollo emotivo molto forte. Non è il caso di essere troppo pessimisti però, l'importante è che siate il più fermi possibile con voi stessi per non far cedere i legami in famiglia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: mercoledì sarà una giornata proprio "no", tanto che potreste essere spesso sul punto di esplodere di frustrazione. Probabilmente non lo farete per amor proprio e del posto di lavoro, soprattutto se appena conquistato. Potreste scaricare tutto questo su qualcuno che sarà disposto ad ascoltarvi.

Scorpione: mercoledì sarà il giorno della resa dei conti, ma inaspettatamente potreste essere molto più pacifici di come avevate programmato in un primo momento. Vi agitate, sì, ma non da gettare tutto all'aria. Potreste risolvere il diverbio in corso nel migliore dei modi.

Sagittario: mercoledì potreste rivedere qualcuno che non vedevate da molto, e raccontare di voi con una libertà maggiore rispetto a chi vi vede tutti i giorni o quasi.

Ciò sarà determinato soprattutto dall'indice di stress accumulato. Di certo, non sarà il partner: con Venere a favore vorreste fare altro.

Capricorno: un po' di salute sottotono vi spingerà a concedervi una tregua sia fisica che mentale [VIDEO]. Ma con la mente sarete già proiettati verso ciò che dovete fare e come muovervi nella prossima occasione lavorativa. Lasciatevi un po' andare e godetevi il partner, dato che la settimana vi è favorevole.

Acquario: sarete ancora piuttosto insofferenti con il mondo intero, ma ciò potrebbe mitigarsi nel pomeriggio, quando non avrete nessuno fra i piedi. Non date per scontato che qualcuno si avvicini a voi in queste condizioni, perché gli atri sanno quanto potreste essere arrabbiati quando si occupa il vostro spazio.

Pesci: spingerete via il partner in mattinata, mentre in serata sarà completamente diverso. Un po' volubili voi del Pesci questo mercoledì, ma tenete conto della mole di lavoro da sbrigare e dello stress che fa sempre parte di voi e troverete una giustificazione alla vostra insofferenza.