Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo dell'amore single regala buoni riscontri per i sentimenti dei cuori solitari, a patto che quest'ultimi vivano le opportunità amorose con innovazione e determinazione. Analizziamo le previsioni astrologiche e l'andamento amoroso di ciascun segno dello Zodiaco, puntando sulle novità sentimentali in serbo per i cuori solitari nella giornata di domenica 3 febbraio.

L'amore single e le previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine

Ariete: febbraio per voi 'arietini' sarà un mese fortunato per le conquiste amorose.

La felicità è a portata di mano con Giove in Sagittario, dovete solo afferrarla puntando una "conquista" amorosa che a voi sembra la persona giusta. Consiglio: non rifate gli stessi errori, staccatevi dal passato e ascoltate le vostre sensazioni presenti.

Advertisement

Toro: attendete con impazienza l'entrata di Urano nel vostro domicilio, apporterà intriganti novità amorose. Nel frattempo aprite il vostro campo d'azione, guardandovi attorno e beneficiando dell'influsso favorevole delle stelle. Consiglio: non limitate la vostra creatività e lasciate libero spazio all'intuito, vi guiderà per strade misteriose e affascinanti.

Gemelli: siete troppo confusi nella giornata, vivendo le conquiste amorose in modo poco chiaro e sfuggevole. Eppure in voi c'è la voglia di lasciarvi andare alle novità, vivendo le occasioni in modo frizzante, cercate di capire bene i vostri progetti. Consiglio: mettetevi in gioco con maggiore leggerezza.

Cancro: analizzando a fondo il lato sentimentale, vi accorgerete che c'è qualcosa da cambiare affinché l'amore possa prendere il volo.

Advertisement

Cercate di capire maggiormente i sentimenti che nutrite, cosa volete dall'amore e quale strategia attuare per raggiungere la meta amorosa. Consiglio: non lasciatevi influenzare da esperienze passate.

Leone: dovrete prendere una decisione importante, quindi valutate bene le situazioni amorose, lasciandovi guidare dal vostro intuito formidabile. Riceverete delle avance da una persona che avevate sottovalutato, ne resterete affascinati e alquanto stupiti. Consiglio: approcciatevi all'amore con determinazione, siete voi a scegliere.

Vergine: i vostri sentimenti sono troppo nebulosi, resi ancor più confusi dal transito di Nettuno in Pesci. Il vostro segno già di per sé troppo controllato, desidererebbe maggior controllo sui sentimenti, ma in amore questo potere non è ammesso. Consiglio: riordinate bene le idee, definendo cosa ricercate dall'amore e lasciatevi andare al fluire delle emozioni.

L'oroscopo e l'amore favorevole dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Giove dal domicilio di saturno diventa il vostro alleato e vi promette amore, assaporando ogni attimo e lasciandosi trasportare dal fiume della passione.

Occhio però a Saturno che vi mette i bastoni tra le ruote, allontanando da voi un cambiamento proficuo per avviare una nuova storia. Consiglio: percorrete nuovi "sentieri" alla scoperta dell'amore.

Scorpione: riceverete un'opportunità prodigiosa per l'amore, ma tuttavia la guarderete con perplessità, sentendovi insicuri e incerti. Forse queste resistenze sono dovute ad alcune tensioni che "sfiancano" altri settori, come quello del lavoro. Consiglio: non tiratevi indietro ma agite, l'amore è lì dietro l'angolo.

Sagittario: Venere risplende con la sua luce amorevole nel vostro cielo quindi approfittatene per aprire nuovi orizzonti all'amore. Avete ben chiaro avanti a voi il percorso che dovete intraprendere per raggiungere la felicità, dovete solo sintonizzare i vostri sensi, captando l'amore con tutte le sue vibrazioni. Consiglio: andate dove vi porta il cuore.

Capricorno: se state vivendo qualche burrasca in famiglia, è giunto il tempo di uscire ricercando l'amore e appagando i vostri desideri. Da un semplice flirt potrebbe sbocciare una storia duratura. Consiglio: apritevi maggiormente all'imprevedibilità, l'amore vi sorprenderà.

Acquario: è un periodo di recupero per voi amici dell'Acquario, la giornata promette bene per l'amore. Puntate sulla vostra determinazione, otterrete le conferme che meritate per sentirvi anche più ottimisti e più aperti ai sentimenti amorosi. Consiglio: non idealizzate l'amore.

Pesci: gli alti e bassi nella sfera amorosa per voi si susseguono a intermittenza, per cui vi sentirete nervosi o delusi dall'amore. Anche se alcune situazioni non sono andate come volevate, non significa che l'occasione giusta non arriverà. Consiglio: cambiate atteggiamento nei confronti dell'amore.