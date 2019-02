Annuncio

L'Oroscopo di domani 5 febbraio 2019 svela le nuove previsioni zodiacali in vista della giornata coincidente con il prossimo martedì. Ansiosi di sapere se il vostro segno potrà contare su una giornata fortunata? Diciamo subito che a poter usufruire della benevolenza degli astri questo martedì saranno solamente due segni in particolare, ovviamente prescelti dalla sestina sotto analisi in questo contesto, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima però di addentrarci negli approfondimenti sui singoli segni, come da copione ormai consolidato, daremo un piccolo anticipo sulla situazione astrale generale.

In questo caso a gongolare meritatamente al "top del giorno" gli amici appartenenti al segno della Vergine. Ottime previsioni altresì anche per coloro nati sotto la buona stelle dell'Ariete e del Leone entrambi sottoscritti con ottime cinque stelline della fortuna.

Invece a fare da fanalino di coda in fondo alla classifica i soli Cancro e Toro. Purtroppo, agli amici nativi nel predetto segno di Acqua l'Astrologia ha riservato un periodo valutato come "sottotono", dunque da gestire con una certa cautela. Più difficile il frangente invece, secondo le previsioni zodiacali del 5 febbraio, per coloro nati in Toro, sottoposti nel periodo a diverse dissonanze astrali, seppur brevi, ad alto tasso di negatività. Pronti a scoprire maggiori dettagli? A seguire, la classifica degli ultimi sei segni e poi le consuete predizioni del giorno.

Classifica stelline 5 febbraio 2019

Un nuovo martedì è pronto a sbarcare nella nostra quotidiana esistenza, portando come sempre apprensione ed interrogativi a cui dare risposte. Pronti allora a scoprire qual sono i segni fortunati e quelli in difficoltà messi in preventivo dall'Astrologia di oggi? Al vertice della classifica stelline, in questo contesto imperniata sul giorno 5 febbraio, spicca in primo piano il segno della Vergine come anticipato al "top del giorno".

A seguire a ruota altri tre segni in odore di positività, ovviamente tutti da scoprire nella scaletta sottostante. Vai con il resoconto giornaliero segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Gemelli;

★★★: Cancro;

★★: Toro.

Previsioni del giorno 5 febbraio, amore e lavoro

Ariete - Il prossimo martedì sarà perfetto, valutato dall'Astrologia quotidiana con le cinque stelline della buona sorte. Avrete indubbiamente una grinta di tutto rispetto che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all’ultimo minuto a errori di varia natura. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, al vostro segno senz'altro gioverà la giornata a cinque stelle messa in conto dall'Astrologia quotidiana. Diciamo che nel complesso il periodo sarà da annoverare come uno tra i più convincenti, anche perché sarete sostenuti da situazioni astrali altamente positive nel periodo. Single, per quel che concerne la vostra situazione gli astri indicano in questa giornata di giovedì come quella ideale per eventualmente uscire allo scoperto: l’amore non può aspettare, calate le carte in tavola, dai! Nel lavoro intanto, procederà tutto abbastanza nel verso giusto.

Qualche gratificazione economica potrebbe arrivare molto presto: pronti a sorridere?

Toro - In arrivo un giorno valutato sicuramente scarso in termini di positività. Diciamo che in questo martedì, interessante la parte iniziale della settimana, potreste incorrere in problemi mai riscontrati prima: calma, la soluzione potrebbe essere più facile del previsto... In amore, dunque, massima attenzione: in coppia soprattutto, alla larga da rischi o guai di qualsiasi natura. A forte rischio eventuali legami clandestini: le stelle vi hanno avvertito, quindi valutate i pro e i contro, ok? Momenti faticosi si prevedono anche per chi è con rapporto stabile: asperità di carattere potrebbero venir fuori di prepotenza. Single, sarete molto nervosi a causa della Luna. Certamente non sarà solo colpa di quest'ultima ma anche di una serie di noiosi imprevisti che sarà bene risolvere quanto prima. Nel lavoro, qualche screzio con i colleghi renderà il clima freddo e l'atmosfera tesa, tiratevi indietro e cercate di placare gli animi, oppure affrontate la situazione di petto e risolvete il problema.

Gemelli - Questo fine settimana per voi "gemellini" si annuncia abbastanza positivo e di buon augurio, almeno sulla carta. Secondo l'Astrologia quotidiana riguardo i rapporti affettivi in particolare, il periodo si orienterà verso la pace e la buona tranquillità: il vostro senso dell'umorismo e la voglia di vivere vi avvicinerà moltissimo alla persona amata con assoluta complicità a far da padrone. In amore dunque discreti presupposti: in generale vi sarà richiesta una doppia dose di pazienza, visto alcuni astri poco congeniali al vostro segno, il che vi obbligherà a dare maggiore importanza alla sfera affettiva. Single, a più di qualcuno di voi potrebbero verificarsi delle turbolenze astrali in grado di rendere meno scontate, ma anche più problematiche, eventuali relazioni a scopo affettivo: calma... Nel lavoro invece, sarete molto metodici e svolgerete tutto quello che siete chiamati a fare prestando attenzione anche ai minimi dettagli, bravi!

Cancro - La giornata sarà indirizzata verso il "sottotono", anche se in certi frangenti saranno possibili leggeri spiragli di positività. Le predizioni di martedì annunciano poca voglia di reagire alle incombenze quotidiane: lo scoglio più duro non sarà il lavoro o l'amore bensì il desiderio di cambiamento che sentirete dentro. In amore dunque, il periodo è preventivato come abbastanza teso: saranno tante le situazioni potenzialmente in grado di generare ansia. Nei giorni scorsi, non senza sforzo, molti di voi hanno tentato di ritrovare sensualità e voglia di stare insieme, ma con poco o scarso successo. Single, amate stare da soli e spesso vi abbandonate al pessimismo, vero? Diciamo che siete convinti che tutto andrà storto e spesso tale profezia si avvera! Dunque, cercate di pensare più in positivo, vedrete le cose andare sicuramente meglio. Nel lavoro, invece, seppur con impegni abbastanza gravosi, un nuovo positivo orizzonte sta per schiudersi di fronte a voi.

Leone - In arrivo un martedì 5 febbraio davvero "col botto" (tanto per restare in tema di allegria e positività) soprattutto in campo sentimentale. La giornata d'inizio settimana sarà fenomenale già dalle prime luci dell'alba per poi assestarsi un pelino al di sotto nella parte centrale. In amore, finalmente potrete avere un po' più di intimità con il partner e concedervi qualche momento romantico: era da tempo che questo non accadeva, quindi cogliete al volo questa opportunità e divertitevi, ok? Single, se siete davvero innamorati (soprattutto se a saperlo siete solo voi) questo è il vostro momento! Fatevi coraggio e avanti tutta, ovviamente con serenità e convinzione: dai, siete del Leone, dunque avete fascino e doti fuori dal comune, quindi perché titubare? Forza, alla fine tutto andrà bene sicuramente. Nel lavoro, avrete la possibilità di migliorare le vostre economie così da fare in modo di rendere meno faticosa la giornata. Adottando i giusti accorgimenti o facendovi aiutare da chi vi fidate, non avrete problemi di difficile soluzione.

Vergine "top del giorno" - Giornata di martedì in questo inizio settimana valutata al massimo delle possibilità, ovviamente tutte o quasi da investire in campo sentimentale. L'oroscopo di domani 5 febbraio perciò consiglia in amore di darsi da fare al più presto: potrebbero esserci in serbo per tutti voi bellissime sorprese. Unica raccomandazione, dover usare tanta abilità giocando tutto sull'aspetto fisico: sfruttare il fascino per ottenere quanto sperato, certamente influirà positivamente e non poco sulla qualità del rapporto sentimentale. Single, se avete rivali in amore questo è il momento opportuno per liquidarli elegantemente e con "velata ferocia" (come solo voi dell'Ariete sapete fare!). Le indicazioni su questo inizio weekend, indubbiamente, guardano con fiducia ai nuovi incontri. Nel lavoro infine, dovrete lavorare sodo soprattutto su di voi, ovviamente se vorrete ottenere di più oppure nel caso voleste cambiare una situazione che non vi soddisfa. Iniziate a fare il possibile e poi si vedrà.

