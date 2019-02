Annuncio

Sta per giungere il terzo mese dell'anno. Leggiamo le previsioni del mese di marzo per tutti i nati sotto il segno della Vergine. Di seguito, lavoro, salute amore e consigli per affrontare i giorni e le settimane del mese entrante. Nel mese di febbraio avete dovuto curare particolarmente la vostra salute, vi sentivate infatti agitati e questo ha avuto riscontri a livello psicofisico. Soprattutto la parte centrale del periodo vi ha creato particolari fastidi. In campo lavorativo, è stato possibile risolvere dei contrasti con le collaborazioni, soprattutto nella terza settimana del mese, grazie al transito positivo di Marte. Per quanto riguarda il campo sentimentale, non sono mancate delle divergenze, nervosismi che hanno provocato delle tensioni non semplici da superare.

In questo mese di marzo 2019, potreste vivere dei momenti di agitazione, non mancherà stanchezza, perché saranno molte le cose da affrontare. A livello salutare, chi ha iniziato delle terapie, potrà riscontrarne l'efficacia. Non è questo il periodo giusto comunque per mettervi troppo in gioco. In questo periodo, le questioni riguardanti il campo lavorativo, subentrano a quello sentimentale. Potreste infatti non dedicare abbastanza tempo alla vostra relazione e questo potrebbe creare delle polemiche, soprattutto nella seconda settimana del mese. Nel lavoro, potrete ricercare e trovare delle soluzioni a problemi nati nei mesi precedenti. Qualcuno potrebbe anche sentirsi sotto pressione a causa di cambiamenti improvvisi. Leggiamo l'Oroscopo dettagliato che riguarda il lavoro e l'amore di tutti i nati Vergine per quel che riguarda il periodo di marzo 2019.

Oroscopo marzo: lavoro e amore della Vergine

Come anticipato, l'amore sarà in secondo piano in questo periodo, qualcuno potrebbe non dare la giusta importanza al proprio rapporto a causa di questioni legate all'ambito professionale. I sentimenti per certi versi saranno dunque un po' in stand by. Una settimana che sarà da tenere a bada, evitando eccessive polemiche, sarà la seconda del mese, quando vi sentirete anche particolarmente stanchi. Chi inizierà una nuova relazione in questo periodo, non darà del tutto fiducia al partner, se non dopo molte rassicurazioni.

In campo lavorativo non mancheranno soluzioni, grazie a Saturno in ottimo aspetto, il mese sarà interessante. Con Urano dalla vostra parte, potrete anche ottenere nuovi incarichi o premi, grazie alla vostra forza.