Si chiude con un velo di mistero la parabola umana di B, la donna che per mesi ha infiammato le cronache musicali sostenendo di essere la figlia segreta di Freddie Mercury. All'età di 48 anni, la protagonista di questa incredibile vicenda si è spenta a causa di un cordoma, un raro tumore della colonna vertebrale.

La notizia della scomparsa

La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dal marito Thomas tramite il Daily Mail, precisando che la donna lascia due bambini piccoli.

Il nome di B era balzato agli onori della cronaca lo scorso maggio, in seguito alla pubblicazione della biografia Love, Freddie, scritta dalla giornalista Lesley-Ann Jones.

Nel testo si ricostruisce un presunto incontro fugace avvenuto nel 1976 tra il frontman dei Queen e la moglie di un suo caro amico. Da quella relazione sarebbe nata la bambina, la cui esistenza sarebbe rimasta un segreto protetto per decenni.

Secondo quanto documentato dalla Jones, il legame tra la rockstar e la presunta figlia sarebbe stato tutt'altro che assente: Il cantante l'avrebbe visitata con costanza fino al 1991.

Le avrebbe affidato un tesoro personale composto da 17 volumi di diari dettagliati. Alcuni brani iconici, come Don’t Try So Hard e Bijou, sarebbero stati composti proprio pensando a lei.

Tra fede e scetticismo

Nonostante le prove citate dalla biografa la quale si dice di essere assolutamente certa che non si tratti di una "mitomane” sottolineando inoltre come la donna non abbia mai preteso soldi e ricompense, l'entourage storico di Mercury ha eretto un muro di incredulità.

Mary Austin, la compagna storica del cantante, ha rigettato fermamente l'ipotesi, dichiarando che Mercury aveva una splendida apertura verso il mondo e non riesce a immaginare che avrebbe voluto, o potuto, tenere un evento così gioioso segreto alle persone che gli sono state vicine.

Sulla stessa scia si sono mossi i membri della band: se Brian May ha preferito trincerarsi dietro la neutralità, sua moglie Anita Dobson ha liquidato l'intera faccenda bollandola come “fake news”.

Con la morte di B, il segreto sembra destinato a rimanere sepolto con lei, tra le pagine dei diari e il silenzio di chi ha vissuto accanto a una delle leggende più amate del rock, tra la curiosità e lo scetticismo dei fan di oggi.