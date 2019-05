L'Oroscopo dell'amore di coppia approfondisce i transiti planetari favorevoli, aiutando ciascun segno zodiacale a districarsi dagli attriti di coppia. Le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di mercoledì sono ancora più complete poiché includono anche un proverbio per ciascun segno dello zodiaco.

Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete molto attenti ai bisogni del partner, tanto che le vostre esigenze personali passeranno in secondo piano.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 8 maggio.

Sarete però felici di questa apertura, capendo la mutua soddisfazione in coppia. Ecco un detto per voi: "Amor senza baruffa, fa la muffa".

Toro: sarete molto affascinanti in coppia e colpirete il partner con il vostro modo di parlane suadente e fluido. Obiettivi e coinvolgenti, affronterete le questioni amorose in modo logico. Un proverbio per voi: "Amore e gelosia nascono in compagnia".

Gemelli: il desiderio di rendervi utili al partner sarà molto accentuato dal sestile di Venere e Marte, tanto che perderete l'autocontrollo dei sentimenti per soddisfare le pretese dell'amata/o.

Pubblicità

Una frase per voi: "Balla, balla il nostro cuore quando incontra il primo amore".

Cancro: la comunicazione avrà un peso notevole e positivo per i rapporti di coppia, quindi apritevi a un dialogo costruttivo con il partner, i rapporti amorosi miglioreranno notevolmente. Ecco il proverbio: "Il primo amore non si scorda mai".

Leone: l'amore vi è garantito dall'aspetto planetario di Venere, che emana i suoi influssi benefici dal domicilio dell'Ariete e anche Giove vi è complice, garantendovi fortuna.

E' un buon periodo per gli affetti quindi approfittatene. Un motto per voi: "Tanto è l'amore, quanto è l'utile".

Vergine: una nuova consapevolezza vi spinge ad approfondire la relazione di coppia, valutando bene la situazione e soppesando gli eventi. I cambiamenti sono lì dietro l'angolo. Ecco il proverbio: "Chi perde al gioco, vince in amore".

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: finalmente la bufera emotiva sta passando e ne uscirete più forti e consapevoli di prima, ricostruendo il presente a due e gettando le basi per un futuro migliore.

Pubblicità

State seminando adesso per raccogliere una felicità futura. Un pensiero: "Amore non è senza amaro".

Scorpione: come in una botte di ferro, vorrete approfondire la vostra storia d'amore andando fino in fondo e niente e nessuno potrà mettervi i bastoni tra le ruote. Vi crogiolerete in questa situazione idilliaca. Ecco il proverbio: "L'amore non è bello se non è litigarello".

Sagittario: soppesate bene la vostra situazione amorosa e create le basi per un futuro più appagante in due.

Pubblicità

E' il momento di osare e fare un salto di qualità benefico per il vostro rapporto sentimentale. Un aforisma per voi: "Amore vuol fede e fede vuol fermezza".

Capricorno: riprendete in mano la relazione amorosa, scegliendo le parole giuste e aprendovi al dialogo, intavolando una discussione benefica per la coppia. Si scioglieranno molti nodi che hanno legato la relazione di coppia e vi sentirete finalmente più liberi di amare. Un motto per voi: "Non è amore senza gelosia".

Acquario: Venere in posizione di sestile vi farà approfondire i sentimenti, smuovendovi da quella situazione di stallo emotivo innescata dalla quadratura di Urano. Potrete contare anche sull'influsso favorevole di Giove, che facilita la buona sorte. Ecco la frase: "Gli amori nuovi fanno dimenticare i vecchi".

Pesci: siate più pratici nel rapporto di coppia, uscendo da quel rifugio irreale che vi provoca confusione. Un proverbio per voi: "L'amore è cieco".