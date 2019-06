L'Oroscopo di sabato cerca in qualche modo di squarciare le nubi che offuscano la felicità dei segni zodiacali. Le previsioni astrologiche fortunate si impegnano per garantire una felicità tanto ambita.

Previsioni astrologiche fantastiche dall'Ariete alla Vergine

Ariete: puntando l'attenzione sulla vostra emotività, vi accorgerete che avete bisogno di affetto e di qualcuno che vi ami in modo profondo. Quello che ricercate è una sensazione di sicurezza sentimentale e qualcuno ve la garantirà, Venere vi è favorevole.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: cercate un modo per appianare alcune situazioni che vi creano nervosismo e minacciano la vostra tranquillità. Luna in quadratura con Urano caccia fuori una certa vostra indecisione emotiva che spazia da un dinamismo a una insicurezza di fondo.

Gemelli: Venere rende gli affetti più morbidi e anche i rapporti con gli amici diventano più affettuosi e profondi. Avete bisogno di uscire e di incontrare le persone che per voi contano, quindi non indugiate oltre, il divertimento è lì che vi aspetta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: la vostra mente è lucida e i pensieri sono illuminati da un influsso solare che vi fa sostenere le vostre opinioni in modo vigoroso. Tuttavia potreste essere attaccati dall'opinione altrui che non sempre cammina sulla stessa lunghezza d'onda. Cercate di non lasciarvi influenzare dagli altri, sprofondando nel baratro dell'incertezza.

Leone: sarete alquanto introversi per via di un'opposizione lunare che si fa sentire nel vostro cielo. In amore e soprattutto in coppia, un atteggiamento distaccato che bada ai propri interessi, aumenta l'incomunicabilità.

Pubblicità

Si insinua così l'idea di un ripensamento sulla storia amorosa.

Vergine: alcune persone intorno a voi non accetteranno il vostro cambiamento e potrebbero criticarvi, ma voi continuate il vostro cammino intrapreso con fiducia e dopo un'approfondita analisi evolutiva. È la vostra volontà che conta più di tutte le critiche avanzate da persone pettegole.

Astri e oroscopo dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcune tensioni pesano in famiglia e scombussolano gli affetti.

Saturno dal canto suo, vi giudica con il suo rigore ed esige delle spiegazioni da voi. L'atmosfera di coppia è tesa e anche voi single sarete molto desiderosi di affetto.

Scorpione: non siate troppo frettolosi e impetuosi nel prendere delle decisioni di cui poi potreste pentirvi. Piuttosto valutate a 360° una situazione, analizzandola in ogni sua prospettiva, prima di giungere a un verdetto finale.

Sagittario: le stelle vi mettono in guardia sull'amore e vi spingono a indagare su mezze verità pronunciate dal partner in maniera vaga.

Pubblicità

Andate fino in fondo, approfondendo i pensieri e i comportamenti che non fanno brillare la vostra situazione amorosa.

Capricorno: Mercurio nel vostro cielo si antepone a Saturno scatenando una mancanza di comunicabilità che raffredda i rapporti con gli altri. Alcuni pensieri saranno criticati, ma questo atteggiamento sarà per voi un input a chiarire i vostri progetti e capire se sono veramente applicabili nella vostra vita.

Acquario: una Luna morbida illumina il vostro cielo e mette in risalto la vostra sfera emotiva.

Pubblicità

Apprezzerete molto la bellezza che vi circonda e vi aprirete ai divertimenti con slancio, sentendo il bisogno di approfondire anche i contatti amichevoli oltre che quelli amorosi.

Pesci: il vostro bisogno di essere amati è grande e siete alla continua ricerca di conferme che approvino i sentimenti che provate. Voi single cercate di superare una timidezza che vi limita, voi Pesci in coppia invece avrete qualche discussione sulle frequentazioni delle amicizie in comune.