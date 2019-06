Le combinazioni planetarie nell'Oroscopo di giovedì delineano uno scenario approfondito per ciascun segno zodiacale che si avvicina all'amore e alle opportunità lavorative. Di seguito le previsioni astrali di giovedì segno per segno.

L'oroscopo di giovedì

Ariete: sarete molto benevoli nei confronti delle persone che frequentate abitualmente. Venere in sestile con Luna scacciano via ogni tipo di tensione. Questa sensazione di benessere potrebbe farvi diventare alquanto pigri e con poca voglia di lavorare, facendovi optare per un relax casalingo rigenerante.

Toro: molto impazienti nei confronti della vita, sentirete forte il bisogno di muovervi e i vostri atteggiamenti saranno imprevedibili nei confronti degli altri. In ambito lavorativo, cercate di contenere questo spirito indisciplinato che scavalca la diplomazia e l'ordine.

Gemelli: con Venere nel segno ve la prenderete di sicuro comoda, rilassandovi e godendovi una sensazione di benessere interiore ed esteriore. Efficienti in campo professionale, sarete apprezzati dagli altri per la vostra armonia.

Cancro: il flusso energetico di Marte nel vostro segno è alquanto incontrollabile e vi spinge a fare cose che non vi sareste mai aspettati di fare. La vostra energia vitale assume un aspetto dinamico e molto potente, scatenando una reattività che vi fa capire cosa è giusto e cosa è sbagliato.

Leone: la quadratura di Urano dal domicilio astrologico del Toro vi scombussola alquanto e vi fa assumere atteggiamenti fuori dagli schemi. La vostra sfera amorosa attualmente non è facile da gestire, ma dovrete trovare la forza giusta per risolvere le problematiche che si presentano in modo imprevedibile.

Vergine: siete in piena fase di rielaborazione della vostra vita e tutti gli avvenimenti che accadono vi fanno riflettere, per capire se davvero funziona la vostra attuale storia di coppia o se bisogna apportare nuovi cambiamenti. Voi single cercate di approfondire maggiormente il rapporto con gli altri. Buono il lavoro.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un incrocio planetario conflittuale vi esorta alla calma. Marte produce una tensione incontrollabile che potrebbe creare liti in coppia e scatenare problematiche in ambito lavorativo.

Non siate insofferenti, piuttosto cercate di incanalare questa energia in modo positivo.

Scorpione: il vostro livello energetico, sotto il trigono di Marte-Sole, può assumere conseguenze esplosive. In ambito lavorativo, il vostro ego vi porta ad assumere una posizione ferma e di certo non vi lascerete abbindolare o scavalcare dagli altri. Il vostro rendimento professionale verrà di sicuro potenziato, ma cercate di non trascurare la sfera affettiva.

Sagittario: in ambito lavorativo la fortuna vi sorride e vi garantisce una sensazione di benessere prodotta dal raggiungimento di traguardi senza compiere un eccessivo sforzo. In amore, utilizzate lo stesso ottimismo e uno spirito premuroso che vi rende molto sensibili verso la persona amata.

Capricorno: la Luna dal cielo astrologico dell'Ariete illumina le vostre potenzialità amorose e vi suggerisce in sinergia con Saturno di decidere se è bene continuare una relazione o prendere una decisione drastica.

Approfondite la situazione dunque, decidendo il da farsi con consapevolezza. In ambito lavorativo, non siate eccessivamente critici.

Acquario: Urano in quadratura rispetto alla vostra casa astrologica vi rende troppo temerari nei confronti dell'amore, quindi attenzione a non lasciarvi prendere troppo da un istinto rivoluzionario che vi limita l'utilizzo di una diplomazia benefica per l'amore. In ambito lavorativo, potrebbe sorgere qualche dubbio inerente ad alcune decisioni intraprese.

Pesci: presto questa sensazione di disagio che provate passerà e la Luna entrerà, illuminando il vostro cielo e placando gli animi e riempiendo di sensibilità i rapporti amorosi. In ambito lavorativo, non disperatevi se avete commesso uno sbaglio, a tutto c'è rimedio.