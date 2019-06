L'estate per i nativi del segno dell'Acquario sarà caratterizzata principalmente dalle amicizie, soprattutto quelle nate da poco tempo. Ci saranno dei successi lavorativi, soprattutto tra fine luglio e inizio agosto, anche se dovrete faticare un po' prima di arrivare ad avere il successo che meritate. Non sarete particolarmente stressati, ma ci sarà qualche litigio, in amore oppure al lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'estate per i nativi sotto il segno dell'Acquario.

Amore e amicizie

Le coppie di vecchia data troveranno l'amore di coppia che cercavano: ciò avverrà attorno alla fine dell'estate. Riuscirete infatti ad incrementare l'affiatamento di coppia e a godervi l'ultima parte della bella stagione senza alcun tipo di problema.

Per quanto riguarda i single, l'amore potrebbe tardare ad arrivare. Ciò nonostante, se riuscirete a limare alcuni dettagli del vostro aspetto esteriore, potreste risultare più attraenti del solito e magari riuscire a conquistare una persona che vi piace molto.

Estate da dedicare maggiormente alle amicizie, soprattutto verso il mese di agosto, quando la voglia di vacanze porterà voi e i vostri nuovi amici ad organizzare un piccolo viaggio per rafforzare i vostri legami.

Fortuna e salute

Lo stress non sarà un problema determinante di quest'estate in quanto la vostra salute è al top, inoltre non ci sono particolari problemi con cui dovrete avere a che fare.

Sarete invece molto ottimisti e determinati sul posto di lavoro, dove anche grazie ad un pizzico di fortuna, potreste riuscire ad ottenere degli ottimi risultati.

Potreste fare inoltre dei viaggi in posti del tutto nuovi e lì potreste anche riuscire a instaurare dei nuovi legami. Insomma, avrete una gran voglia di esplorare nuove frontiere e grazie al vostro ottimismo e alla vostra fortuna, saranno dei viaggi indimenticabili.

Lavoro e impegni

Avrete voglia di spezzare la routine e di cercare nuove idee per riuscire ad innovarvi sul posto di lavoro. Questa continua ricerca darà i suoi frutti attorno a fine agosto, quando il ritorno dalle vacanze vi avrà ricaricati del tutto e vi permetterà di tornare a lavorare a mente serena.

Riuscirete quindi ad incrementare i vostri guadagni e grazie a ciò, deciderete di investire i vostri ricavi per cercare di ottenere ancora più guadagni. Un'altra parte del denaro guadagnato invece, potrebbe essere utilizzata per cercare di portare delle migliorie all'interno della vostra abitazione.

Insomma, la vostra estate sarà caratterizzata dalla voglia di viaggiare, di esplorare nuovi luoghi e di fare nuove amicizie. Ciò nonostante tutto questo non sarà possibile senza un po' di determinazione e buoni guadagni.