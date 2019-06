Il weekend che va da sabato 20 a domenica 21 luglio sarà di assoluto relax per molti segni dello zodiaco: qualcuno si vorrà concedere dei momenti per sé come i Pesci e la Bilancia, mentre altri come l'Ariete saranno “costretti” a riposarsi per recuperare le energie. Fine settimana di fuoco invece per il Cancro, il Toro e di conquiste assicurate per il Leone.

Il Sagittario e la Vergine invece saranno totalmente assorbiti dal lavoro, cosa che darà i suoi frutti a tempo debito. A seguire, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco del fine settimana del 20 e del 21 luglio.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'obiettivo di questo fine settimana sarà di rimanere calmi, di non pensare troppo, e soprattutto di non aggrapparvi alle piccolezze per scatenare delle burrasche. La domenica quindi potrebbe risultarvi alquanto noiosa, ma per il momento sarà l'ideale.

Toro: amore al top. Buoni i rapporti interpersonali, intenso ed appassionato quello con la vostra dolce metà. Per una volta, voi segni di terra vi librerete in alto per viaggiare con la fantasia e non solo.

Sabato però ci saranno alcune faccende lavorative che richiederanno la vostra attenzione.

Gemelli: sabato sarà una giornata in cui inaspettatamente sboccerà la passione di voi nativi nei confronti del vostro partner. Qualsiasi cosa, anche la più insignificante, sarà motivo di divertimento e di intimità allo stesso tempo. Domenica potrebbe tornare la solita routine.

Cancro: totalmente assuefatti dall'eros, praticamente i vostri amici vi daranno per dispersi.

Tutto ciò che vorrete sarà trascorrere il fine settimana con il vostro partner, e domenica sarà interamente dedicata al riposo.

Leone: conquiste. Sarete disinibiti e attraenti, il vostro sguardo non sfuggirà neppure a qualcuno che spesso e volentieri vi ha bistrattato a lungo. Approfittatene per uscire, soprattutto sabato: una serata movimentata potrebbe avere risvolti amorosi del tutto innovativi.

Vergine: sarete impegnatissimi, ma almeno non come durante l'arco della settimana.

Il sabato sarà meno faticoso del solito, mentre la domenica qualche diverbio in famiglia vi darà la spinta giusta per isolarvi, magari uscendo con qualcuno che saprà come consolarvi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: fine settimana senza amore. A causa di incertezze ed incomprensioni varie, starete lontani dal partner anni luce, preferendo di gran lunga la compagnia familiare e affettiva in senso stretto. Lavoro con più incarichi del solito nel sabato, idee creative nella domenica.

Scorpione: la vostra fantasia vi sarà utile nel sabato sera con tanto eros a farla da padrone e uno spiccato senso pratico che sfocerà in una sorpresa per il partner. Finanze leggermente in calo, ma al momento non costituirà un problema così serio come appare a prima vista.

Sagittario: ambiziosi. Sarete furie sul posto di lavoro nel sabato, e vorrete raggiungere un traguardo che vi sarete prefissati senza troppi complimenti. Qualche collega potrebbe lamentarsi di questa esuberanza nello svolgere le faccende lavorative così di buona lena.

Capricorno: soddisfatti. Vedendo la settimana, vi sentirete autorizzati a concedervi del meritato riposo, magari prendendovi addirittura le giornate di questo fine settimana. Relax e divertimento saranno i vostri unici pensieri.

Acquario: qualche pensiero di troppo o qualche nostalgia di troppo potrebbe rovinarvi il fine settimana. Pensate quindi a distrarvi nel miglior modo possibile, anche del semplice shopping nel sabato pomeriggio o domenica pomeriggio sarà un vero toccasana per voi.

Pesci: vorreste rimanere un po' da soli con voi stessi, senza nessuno a ronzarvi attorno per un motivo o per un altro. Domenica in particolare, potreste avere degli spunti per fare qualcosa di innovativo per la vostra casa.