Questo secondo mese estivo sta per giungere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per le ultime giornate di luglio? Sarà un week end romantico e passionale per il segno dei Gemelli e del Cancro, che nelle prossime ore metteranno l'amore al primo posto e si lasceranno andare alle emozioni, facendo in alcuni casi incontri veramente interessanti, anche per il futuro. Dopo una settimana sottotono, inizia un momento di recupero per il Toro, che potrà trovare le soluzioni che stava cercando.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana, sabato 27 e domenica 28 luglio 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del week end, sabato 27 e domenica 28 luglio, segno per segno

Ariete: sarà un weekend faticoso per il segno, potrebbero nascere dei conflitti. Per qualcuno le problematiche sono iniziate già durante le giornate precedenti.

Gli astri consigliano di agire con cautela, ma soprattutto di cercare di mediare, sia per quanto riguarda gli affari di cuore che le questioni lavorative. Con l’inizio del mese di agosto si apre un momento vantaggioso per voi, alcune problematiche potranno essere risolte.

Toro: durante quest’ultimo fine settimana di luglio, il Toro ritrova le energie e la voglia di fare. È un momento importante per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime 48 ore qualcuno potrebbe prendere delle decisioni che gli stravolgeremmo completamente la vita.

Serenità in amore, anche se qualcuno potrebbe apparire un po’ distante agli occhi del partner.

Gemelli: quelle di sabato 27 e domenica 28 luglio 2019 si riveleranno due giornate molto interessanti per il segno. Sarà un momento vantaggioso per quanto riguarda gli incontri e i rapporti interpersonali, sarete spensierati e divertenti. In amore avrete voglia di stupire, potreste organizzare qualcosa di speciale per voi e il vostro partner.

Cancro: durante il weekend i sentimenti ricopriranno un ruolo di assoluta centralità all’interno della vita del segno, abbandonatevi all’amore come non fate da tempo e non lasciatevi distrarre da futili preoccupazioni. La passione si riaccende e resistere al vostro fascino non sarà semplice, chi ha una relazione potrà vivere forti emozioni, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti. Saranno due giornate vantaggiose anche per il fisico, vi sentiret energici e vivaci.

Leone: potrebbe rivelarsi un week end sottotono per il segno. Vi sentirete a disagio, messi da parte, sia in ambito sentimentale che per quanto riguarda il lavoro. Cercate di evitare la nascita di inutili contrasti, è solo un momento passeggero, destinato a diventare un lontano ricordo con l’inizio di agosto. Sabato e domenica concedetevi un po’ di riposo ed evitate di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi.

Vergine: la giornata di sabato 27 luglio potrebbe rivelarsi alquanto impegnativa per il segno, ci sono delle questioni da risolvere. La giornata di domenica al contrario sarà ideale per concedersi qualche momento di riposo e svago. Non organizzate grandi cose, soddisfate la richiesta di relax del vostro corpo e concedetevi qualche momento solo per voi.

Bilancia: queste ultime giornate di luglio potrebbero riservare delle difficoltà ai nati sotto questo segno. Gestire i rapporti interpersonali non sarà semplice, facili contasti potrebbero nascere all’interno dell’ambito lavorativo e in amore. Cercate di essere prudenti, vi attende un mese di agosto molto vantaggioso.

Scorpione: sarà un week end sottotono per il segno, vi sentirete di cattivo umore, nervosi e sulla difensiva. In amore, soprattutto se nell’ultimo periodo ci sono state liti e discussioni, potreste prendere importanti decisioni, come quella di interrompere la vostra relazione. Gli astri consigliano di trascorrere qualche momento in solitudine, ma soprattutto di evitare le decisioni affrettate.

Sagittario: le ultime giornate di luglio hanno portato delle novità all’interno della vita del segno. Per alcuni di voi è un momento di cambiamento e rinnovamento. Durante il week end dunque potreste sentirvi un po’ affaticati, il consiglio è di staccare la spina, ritagliatevi dei momenti per voi, riposate corpo e mente.

Capricorno: vi siete prefissati degli obiettivi e lo scopo principale è raggiungerli in totale autonomia. Durante le giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio non avrete altro pensiero al di là di questo e potrete pianificare con cura i prossimi passi da compiere. Serenità in amore.

Acquario: per evitare dispiaceri e incomprensioni durante questo fine settimana sarà bene che i nati sotto il segno dell’Acquario facciano molta attenzione alle intromissioni di una terza persona all’interno del loro rapporto di coppia. Cercate di tenere alla larga persone che sapete gioire dei vostri insuccessi e difficoltà, per evitare problemi all’interno della sfera sentimentale.

Pesci: questo weekend sarete alla disperata ricerca di conferme, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Qualcuno potrebbe vivere un rapporto instabile, che da tempo non regala sicurezze. Il consiglio degli astri è quello di affrontare la situazione, prima che diventi insostenibile. Aprite il vostro cuoree all’altra persona e decidete insieme cosa fare della vostra relazione. Dal punto di vista fisico potrebbe essere un weekend faticoso, potreste sentirvi fuori forma ed accusare un calo di energie.