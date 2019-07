L'Oroscopo di domenica approfondisce le emozioni e la sensibilità di ciascun segno zodiacale, concretizzandole per attuare i desideri sperati. Il transito di una Luna in Pesci rende fantasiosi ed emotivi soprattutto Toro, Cancro, Capricorno e Scorpione. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno, per trasformare la domenica in uno splendido giorno di relax.

Astri e oroscopo di domenica

Ariete: Marte e Giove, incrociando le loro energie in trigono, sproneranno la vostra intelligenza e vi caricherete di forza, utile per cogliere al volo alcune situazioni fortunate, con tempismo e grande forza di volontà.

L'amore risente di alcuni alti e bassi sprigionati da una Venere in quadratura.

Toro: un influsso lunare dal domicilio dei Pesci sprigiona in voi maggiore sensibilità e affetto. Urano cerca di attuare sempre un cambiamento travolgente della vostra vita, ma stavolta la Luna smorza questa energia innovativa, cercando di farvi acquisire maggiore fiducia negli altri.

Gemelli: una Luna in Pesci vi rende molto eleganti ma attenzione a non spendere troppo denaro per curare il vostro look.

In amore, ricercherete maggiore libertà e non vorrete essere imprigionati in una storia troppo opprimente.

Cancro: Venere incrocia le sue energie romantiche con una Luna sensibile posizionata in Pesci e rende i vostri sentimenti profondi, tanto che sfiorerete l'introversione e sarete ipersensibili nei confronti delle emozioni. Mercurio vi spinge a porvi degli interrogativi sul senso della vita.

Leone: Giove in posizione di trigono vi parla di viaggi e anche Marte accetta questa idea garantendovi dinamismo, allora che ne dite di partire?

Soli o in compagnia, saranno comunque splendidi momenti da vivere.

Vergine: molto volubili per via di un'opposizione lunare che si fa sentire nel vostro cielo astrologico, sprofonderete in un torpore emotivo che vi fa confondere il sogno con la realtà. Lasciando libero campo a un'immaginazione troppo fantasiosa, potreste poi essere delusi dalla realtà che vi circonda.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Saturno e Venere cercano di scombussolare la vostra sfera sentimentale e gli attriti familiari sono ormai all'ordine del giorno, ma affrontate sempre tutto con coraggio, magari creando un nido d'amore creato per voi e il partner, dove potrete per un po' fuggire dalla realtà.

Scorpione: affettuosi in amore, sarete protettivi nei confronti del partner pur lasciando libero spazio alla sua indipendenza. Voi single osate in amore, Venere e Luna in trigono vi sono propizi.

Sagittario: ricavate energia positiva e fortunata dall'aspetto planetario di Marte e Giove, che vi garantiranno uno spiccato ottimismo utile per fronteggiare alcuni eventi imprevedibili, in modo dinamico e positivo.

E' il momento giusto di accantonare le esitazioni e di dimostrare coraggio nei confronti della vita.

Capricorno: alla ricerca di una vera essenza sentimentale, le avventure amorose non vi interesseranno più e cercherete un amore stabile e profondo. Sarete anche molto attratti dal mistero e potreste essere soggetti a fissarvi eccessivamente su alcune idee che vi ossessionano.

Acquario: Venere, Mercurio e Sole vi spingono ad approfondire l'amore in modo profondo e meticoloso.

Se nella mente riaffiorano alcuni interrogativi a cui non avete ancora risposto, questo è il momento giusto di farlo, potreste chiedere voi alcune spiegazioni alla persona amata.

Pesci: una Luna nel vostro cielo sprigiona una sensibilità che vi porta a galla sentimenti inconsci, tenuti nascosti con cura. Malleabili, premurosi e molto gentili in coppia, voi single amerete stare in compagnia e potrete approfittare di questo periodo favorevole per i nuovi amori.