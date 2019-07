La giornata di martedì 20 agosto il Cancro e i Gemelli subiranno un grandioso rialzo per quanto riguarda le energie, grazie a una voglia di fare qualcosa di diverso, magari con il proprio partner o con i propri affetti. Finalmente la Vergine si dedicherà a sé stessa, allo shopping sfrenato e al totale relax che tanto aspettava, mentre i Pesci ed il Leone dovranno ancora essere nel pieno delle forze per l'intensa giornata di lavoro che li attende.

Di seguito, le previsioni segno per segno di martedì 20 agosto.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete qualche soddisfazione in ambito lavorativo a livello pratico, ma la parte sentimentale ancora necessita di tempo e pazienza prima di trovare una situazione in miglioramento. Serata di riposo, forse con qualche amico fidato.

Toro: non avrete voglia di fare baldoria, preferirete stare in tranquillità, in silenzio, con un libro o un hobby di vostra scelta.

L'aspetto lavorativo al momento vi sta dando del filo da torcere, quindi non vorrete ulteriore stress inutile.

Gemelli: spigliati in amore. La tregua dal lavoro vi varrà maggiore intesa con il partner ed anche dei momenti per cui varrà la pena darsi da fare per la vostra dolce metà. Potrebbe essere la giornata migliore della settimana.

Cancro: non percepirete più lo stress pesante dei giorni precedenti, ci sarà qualche successo sul fronte economico che vi tirerà su di morale e vi permetterà di fare qualche acquisto in più per voi stessi.

Continuate così.

Leone: vi dovrete sforzare un po' di più per rimanere sulla cresta dell'onda sul posto di lavoro, soprattutto in mattinata. Gli affetti in questo senso saranno di enorme supporto, dovrete soltanto ricordarvi di ricambiare il favore.

Vergine: shopping. Andare a fare acquisti con il partner sarà uno dei tanti punti di relax di questa giornata. Cercate di essere meno litigiosi e soprattutto cercate di fare il possibile per alimentare la complicità all'interno della vostra coppia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete un diavolo per capello per le questioni sentimentali, quindi ci potrebbero essere degli scontri inaspettati con qualche collega, dettati perlopiù dal vostro cocente nervosismo misto a questo periodo di forte stress.

Scorpione: state preparando il terreno per degli incarichi lavorativi che richiederanno un impegno fuori dal comune. In serata però potreste avere dei risvolti romantici all'interno della vostra relazione.

Incontri per i single.

Sagittario: vi siete lasciati andare un po' troppo con qualcosa che vi piace, come il cibo. La vostra priorità al momento sarà quella di concludere alcuni affari per potervi godere al meglio il riposo tanto atteso.

Capricorno: generosi. Vi sentirete in dovere di fare qualcosa per qualcuno dei vostri affetti, magari anche con un aiuto da punto di vista pecuniario. Qualche sforzo in più sul lavoro, settore che necessiterà di tutta la vostra pazienza.

Acquario: amicizie favorite. Organizzerete qualcosa con gli amici, affinché vi sentiate liberi da alcune costrizioni che al momento vi stanno seriamente “soffocando”. Buone prospettive di guadagno nel pomeriggio.

Pesci: giornata di lavoro intenso. Il lavoro vi attende con ansia, quindi non sarà il caso di fare follie o di uscire ad orari improponibili. Meglio conservare le energie per quei momenti in cui la concentrazione sarà ai massimi livelli.