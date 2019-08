L'Oroscopo dell'amore per i single approfondisce i bisogni amorosi di ciascun segno zodiacale e lo fa in maniera molto analitica, seguendo i transiti planetari che spingono i sentimenti al massimo. Passionali e molto aperti alle nuove opportunità che si manifestano lungo il cammino che porta alla felicità, i simboli che animano lo zodiaco cercano una persona giusta da amare e solo le previsioni astrali seguenti potranno elargire consigli utili per progredire.

Positività nell'oroscopo dell'amore

Ariete: l'aspetto disarmonico di Saturno e Mercurio sprigiona una mancanza di fiducia nelle proprie capacità che produce freddezza nei confronti degli altri e dei sentimenti in genere. Questa diffidenza si manifesta anche nel modo di parlare, quindi rimandate la concretizzazione dei propri sogni amorosi, almeno per adesso.

Toro: un cambiamento costruttivo nel modo di pensare sarà di sicuro utile per approfondire la sfera amorosa in maniera più concreta e mirata.

Bando alla monotonia quindi e via libera alle conquiste amorose, Mercurio comunicativo è favorevole dal cielo del Cancro e smuove una Venere un po' dubbiosa.

Gemelli: una forte volontà viene garantita da Marte in Leone che scatena un desiderio di primeggiare, anche nei confronti dell'amore. Così richiederete completa dedizione a un presunto partner, selezionandolo scrupolosamente e prediligendo solo quelli che danno più attenzioni possibili.

Cancro: una nuova curiosità scaccia via la noia e all'improvviso la vita amorosa diventa più eccitante e tutta da scoprire. Mercurio porta buone notizie nel segno e i cambiamenti sono alle porte grazie all'influsso di Urano che garantisce una marcia in più nelle conquiste amorose.

Leone: una nuova energia viene sprigionata da Marte che fondendosi con la sensualità di Venere, crea un mix esplosivo che vi rende davvero irresistibili.

Il proprio orgoglio e l'affermazione della personalità colpiranno le "prede amorose" che non potranno non cedere a questo fascino.

Vergine: una certa acutezza mentale viene conferita da Mercurio che insieme all'emotività lunare, garantisce il buon esito delle azioni ma attenzione a non essere troppo incostanti e mutevoli nei confronti dell'amore, divenendo all'improvviso indecisi e scettici di fronte alle opportunità sentimentali.

Previsioni astrali sensazionali

Bilancia: introversi per via di alcuni aspetti planetari mercuriani e saturniani non molto favorevoli, odierete le sensazioni superficiali, poiché molto aperti ad approfondire ogni minima sottigliezza che gli altri non colgono al volo. Cercate un amore più profondo e potreste ottenerlo grazie a Venere in sestile che influisce benevolmente sui sentimenti.

Scorpione: un nuovo scenario prende forma e sarete i protagonisti di una realtà che è resa più intrigante grazie al bisogno di rivoluzionare un quotidiano troppo monotono.

La vita diventa teatro di splendidi sentimenti e voi ne sarete i protagonisti, su un palcoscenico ricco di emozioni.

Sagittario: le vostre vedute si ampliano a 360° e magari potrete rivalutare una situazione lasciata in sospeso, rimettendola in gioco e continuando un discorso amoroso interrotto in maniera brusca. Giove elargisce fortuna e Mercurio porrà gli interrogativi giusti.

Capricorno: le configurazioni planetarie moltiplicano la sensibilità e il modo di amare, che diventa più profondo e intuitivo. Alcuni pensieri ronzano nel cervello allora che ne dite di escogitare qualche idea brillante per attuare i vostri progetti amorosi?

Acquario: così in forma, di sicuro conquisterete una "preda amorosa" che avete puntato e non saprà dirvi di no. Questa è l'occasione giusta per colpire nel segno e Giove porta fortuna in amore, a patto però che teniate a freno un'eccessiva aggressività.

Pesci: la fantasiosa immaginazione di Nettuno viene arginata per un attimo da una maggiore concretezza, elargita dal trigono favorevole di Luna e Mercurio. Ascolterete la voce melodiosa dei sentimenti con una ricettività nuova, più concreta e pronta a smuovere la solita routine, con una nuova energia.