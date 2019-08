La Luna in Sagittario nell'Oroscopo di domenica segna con i suoi raggi luminosi il domicilio astrologico della casa nona, dando il via a viaggi fortunati e vacanze ricche di novità. Questo segno di fuoco rappresenta la voglia di indipendenza e di avventura, influenzando così anche gli altri segni ad approfondire mete lontane con uno slancio nuovo. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di domenica

Ariete: alcune visioni interiori sono illuminate da Luna in Sagittario che rende i sogni reali, così senza pensarci due volte passerete all'azione e anche Marte dinamico benedirà le vostre gesta amorose.

Toro: alcuni cambiamenti inattesi potrebbero essere penalizzanti per le sensazioni amorose e sprigionare una frenetica indecisione che scombussola le idee.

Gemelli: continua il trittico planetario favorevole composto da Sole, Venere e Marte che garantiscono una grande energia, tutta da investire nell'amore. Ma siete molto esigenti e oltre a pretendere assoluta devozione, ricercherete partner che rispondano a un canone estetico elevato.

Che ne dite invece di lasciar fluire le sensazioni in maniera più libera?

Cancro: i pianeti portano le emozioni alle stelle e potreste perdere letteralmente la testa per una persona a voi vicina. Prima di gettarvi a capofitto nella storia, attenzione a sondare bene il terreno e a non illudervi in modo irreale.

Leone: approfittate di questi transiti favorevoli e lasciatevi andare al divertimento.

Bando alla pigrizia e uscite, beneficiando di vacanze refrigeranti e promettenti per l'amore. Le configurazioni astrali favoriscono i nuovi amori e consolidano quelli già esistenti.

Vergine: Urano in trigono a Saturno, il pianeta dell'inatteso insieme a quello del cambiamento, potrebbero sprigionare veri e propri colpi di fulmine. Capiterà così che anche Venere metterà il suo "zampino" e provocherà evoluzioni radicali nella sfera affettiva.

Previsioni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto critici con voi stessi e con gli altri, non ricercate un amore perfetto e curato nei minimi dettagli. I sentimenti fluiscono anche in modo irregolare e alla fine sono quelli più intensi e imprevedibili che garantiscono splendide sorprese.

Scorpione: l'influsso di Venere quadrato a Urano potrebbe produrre dei blocchi emotivi, insinuare alcuni dubbi che faranno rimuginare la mente su pensieri quasi ossessivi.

Eppure volete andare fino in fondo, basandovi su una forza di volontà che non vi abbandona ed esorta a proseguire sul cammino intrapreso con tanta fatica.

Sagittario: la realtà sarà resa più intuitiva da una Luna nel segno che apre a un'emotività fuori dal comune. Un nuovo istinto trasforma il presente e garantisce nuove idee, concretizzando un ideale che apre a nuove battaglie, svolte con una marcia in più.

Capricorno: alcune insicurezze si attivano ed entrano in conflitto: da un lato la volontà di scegliere in maniera personale, dall'altro la responsabilità che viene imposta da circostanze esterne. Attenzione che questa sensazione potrebbe essere solo apparente.

Acquario: la Luna dal cielo astrologico del Sagittario rende le azioni più dirette e piene di entusiasmo. Non avrete dubbi che tutto andrà per il meglio e vi lancerete in nuove avventure strepitose, anche Mercurio garantisce splendide sorprese.

Pesci: Plutone e Saturno in sinergia dal cielo del Capricorno, insinuano alcune incertezze che pesano in ambito affettivo. Ma potrete contare su un Nettuno fantasioso che "mischia le carte in tavola" in modo molto originale.