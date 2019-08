L'Oroscopo di domenica propone ancora una volta la Luna in Pesci. Posizionata in un simbolo zodiacale che ne condivide l'elemento acqua, l'astro d'argento sprigiona sensibilità e intuizione, ma anche vere e proprie tempeste emotive. Sarà molto marcato il desiderio di entrare in contatto con i sentimenti, nutrendosi a livello emotivo e ricevendo così le risposte adeguate, quelle che confermano l'amore. Buone le sensazioni quindi anche per Scorpione, Cancro, Toro e Acquario. Di seguito anche le previsioni astrali degli altri segni.

Simbolismo lunare nell'oroscopo di domenica

Ariete: le sensazioni amorose diventano più profonde e introspettive grazie a un influsso mercuriano che insieme a Venere, approfondisce l'amore con una consapevolezza nuova. L'affermazione del proprio io quindi prende in considerazione anche la volontà del partner, rendendo le relazioni più armoniose.

Toro: eccentrici e sognatori, l'astro d'argento conferisce anche una percezione nuova che anticipa i desideri degli altri.

Questa sorta di premonizione garantirà anche un certo fascino e una marcia in più per fronteggiare gli altri con maggiore autoritarismo.

Gemelli: il sovraffollamento planetario in casa astrologica quinta è benefico per l'amore e i sentimenti volano grazie ad alcune congiunzioni che approfondiscono le emozioni filtrandole con la ragione. Se apparirete alquanto distaccati, ciò sarà dovuto all'esigenza di non perdere mai una percezione intellettiva molto marcata.

Cancro: l'astro notturno garantisce dolcezza e profondità d'animo. Il mondo fantastico è ricco di ricordi dell'infanzia e cercherete di riprodurre lo stesso scenario domestico pieno di amore vissuto un tempo. Prendendovi cura degli altri in questo modo appagherete anche il bisogno di protezione, aspettando le stesse premure dal partner o dai parenti.

Leone: il Sole cerca di imporsi per far primeggiare l'io interiore e Venere conferma ancora una volta un amore molto volitivo e ambizioso.

Ma dovrete scendere a patti con l'astro d'argento che escogita nuovi sotterfugi e scorciatoie per rendere la strada della vita più agevole, proponendovi bugie e inganni.

Vergine: una certa "porosità psichica" non fa vivere le emozioni come vorreste e non vivrete l'amore con lo stesso slancio di prima, a causa di un'opposizione lunare che si fa sentire. Potreste perdere di vista alcuni punti di riferimento interiori, quindi che ne dite di riordinare un po' le idee?

Previsioni astrali sensazionali

Bilancia: approfittate della posizione favorevole di Marte che insieme a Venere nel Leone, rendono l'amore molto sensuale. Saturno e Plutone cercano di mettere i bastoni tra le ruote, ma sarà difficile arginare l'allegria e l'ottimismo.

Scorpione: gli influssi lunari si scontrano con un istinto aggressivo, generando vere e proprie correnti emotive. Da un lato vi sarà un magnetismo e una forte carica sensuale consona di voi Scorpione, dall'altro una nuova sensibilità che sfocia quasi nella drammaticità.

Sagittario: un'immaginazione fervida fa sognare a occhi aperti, fuggendo da una realtà a volte restrittiva. Divisi tra il desiderio di vivere le sensazioni approfondendo un amore fiabesco e la necessità di aiutare gli altri, divagherete nell'ambivalenza di queste due pulsioni misteriose.

Capricorno: il bisogno di intavolare conversazioni impegnative farà frequentare persone sagge che rifuggono le frivolezze. Questo atteggiamento riflessivo, pur tenendo lontano il malumore, esorterà alla prudenza e a un desiderio interiore di maggiore tranquillità.

Acquario: Giove elargisce fortuna e rende positive le giornate, spronandovi a seguire un istinto libero che fa vivere la vita in modo indipendente e positivo. La vicinanza della Luna tiene d'occhio un'emotività spesso celata da voi Acquario.

Pesci: Luna nel segno approfondisce la sensibilità grazie a una spiccata intuizione, facendo emergere i pregi in modo inatteso e molto profondo. Idealisti e artistici grazie anche all'influsso di Nettuno, lascerete fluire le emozioni proprio perché spinti dal desiderio di fondervi con le percezioni emotive degli altri.