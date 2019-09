La giornata di giovedì 10 ottobre per molti segni sarà un momento di pausa e di riposo, come nel caso della Vergine e dell'Acquario, così come l'Ariete ed il Capricorno. La creatività sarà lo spunto principale per la giornata lavorativa del Toro e dello Scorpione. Problemi affettivi per Leone e Bilancia.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: tregua. Il nervosismo e l'irritazione di questi giorni si attenuerà un poco in favore di molti momenti sereni da trascorrere con il partner oppure all'interno della cerchia familiare.

Toro: lavoro in rialzo. Avrete modo di metterci molto della vostra fantasia e ciò potrebbe rendere più concrete anche le prospettive di un guadagno più redditizio. Continuate così.

Gemelli: qualche momento di tensione in famiglia vi spingerà a cercare la compagnia di un amico. Fare qualcosa anche di semplice vi aiuterà a smaltire lo stress, anche quello lavorativo.

Cancro: ci saranno dei momenti in cui il partner vi farà capire che sulla vostra relazione non avete niente di cui preoccuparvi, ovvero che è abbastanza salda per affrontare qualche incomprensione o gelosia.

Leone: ancora molto accorti sul piano sentimentale, avrete invece una rimonta sul fronte degli affari e delle finanze. Non lasciatevi bloccare però da un malessere fisico che potrebbe protrarsi per molti giorni.

Vergine: irritati e stressati dalla famiglia e dal lavoro. Avrete necessità di staccare la spina da tutto e da tutti, magari una piccola “fuga” in qualche posto vicino casa sarà un toccasana per la vostra mente.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potreste non accontentare qualche richiesta da parte dei vostri affetti più stretti e rimandare un appuntamento.

Scorpione: il lavoro sarà meno faticoso del solito, semmai estremamente noioso e per niente in linea con il vostro entusiasmo. Cercate di trovare idea originale.

Sagittario: farete una accurata selezione di alcune amicizie che ultimamente si sono rivelate piuttosto “fasulle”.

Avrete modo di fare dei chiarimenti poco piacevoli ma che apriranno la strada a opportunità migliori.

Capricorno: sarete più inclini a prendervi cura di voi stessi e della vostra mente, piuttosto che stare al centro dell'attenzione. La solitudine sarà fortemente ispirante ed utile per i progetti in essere.

Acquario: riposo, ma anche svago. I momenti liberi dallo stress lavorativo li dedicherete al relax totale, ma anche facendo qualcosa che vi distragga dalla routine quotidiana.

La salute ne gioverà.

Pesci: affiatati. Avrete modo di conoscere altri punti che vi accomunano con la vostra dolce metà, e la vostra relazione vi sembrerà anche più rosea di quello che credevate. Intesa fortissima in serata.