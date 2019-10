L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì approfondisce l'entrata di una Luna molto ambiziosa nel domicilio astrologico del Leone. Carica di grande personalità, questa Luna sa ciò che vuole e diffonde i suoi influssi senza mezzi termini. L'astro d'argento in domicilio solare viene irradiato dalla luce diurna e riflette amore. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Leone nell'oroscopo di martedì

Ariete: l'influenza del satellite notturno si fa sentire e sprigiona un nuovo entusiasmo orgoglioso, smorzando un atteggiamento prepotente e autoritario elargito da Marte e Sole in opposizione.

Senza rompere la relazione, troverete il modo di farvi amare e di ottenere le esigenze affettive ambite.

Toro: molto desiderosi di affetto, cercherete di attirare tutte le premure del partner anche divenendo egocentrici, poiché spinti dal desiderio di essere i protagonisti della storia. Creativi grazie al potere uraniano, cercate di contenere questa smania di "apparire".

Gemelli: molto affascinanti e creativi, sentirete forte l'influenza lunare che abbandona ogni ritrosia e fa diventare gli affetti quasi sfacciati.

Un'attitudine al comando sarà sprigionato dal duplice connubio di Sole e Luna, rispettivamente rappresentativi della forza vitale e della sensibilità.

Cancro: in coppia farete rispettare i vostri ideali, non facendovi sopraffare da alcuni imprevisti, anzi rimboccandovi le maniche e passando all'azione con audacia e determinazione. Non lascerete che il partner primeggi, imponendo la propria volontà con caparbia.

Leone: Luna nel segno acuisce un modo di fare molto ambizioso in coppia che tende ad accentrare tutte le attenzioni su di voi. Una generosità avvolgente e calda terrà vivo l'amore nella relazione, ma sarà come un investimento per raggiungere i propri bisogni personali.

Vergine: una maggiore comprensione del proprio io interiore viene garantito dal trigono favorevole di Urano e Plutone che sprigiona una nuova consapevolezza. Una maggiore apertura mentale innesca cambiamenti costruttivi per l'amore.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: le emozioni diventano molto intense con Marte e Luna in sestile. Bisognerà incanalarle nel modo giusto, esprimendo le sensazioni in modo efficace e benefico per la felicità di coppia. Nuove opportunità si affacciano all'orizzonte amoroso e sono tutte da prendere al volo.

Scorpione: l'astro notturno tiene un po' il broncio poiché in quadratura e alcuni nervosismi scombussolano l'amore di coppia.

Ma sarà una nebbia passeggera, che verrà diradata da Venere e Mercurio capaci di sprigionare sensazioni molto passionali.

Sagittario: Luna e Marte rispettivamente dal cielo del Leone e della Bilancia, lavorano in sinergia e garantiscono splendide opportunità per l'amore. Una maggiore fiducia nelle proprie capacità saprà far affrontare le avversità in modo più realistico.

Capricorno: i transiti planetari invogliano a esternare le sensazioni in modo più libero ed espansivo, abbandonando alcune costrizioni severe e aprendovi alle manifestazioni d'affetto in una maniera genuinamente autentica.

Acquario: molto permalosi, non accetterete le critiche dagli altri poiché queste ultime potrebbero intaccare una sicurezza ostentata e ferire l'orgoglio. In alcuni casi potreste assumere un atteggiamento melodrammatico per ottenere i propri scopi.

Pesci: ipersensibili, percepirete alcuni segnali impercettibili che fanno vibrare l'anima e fanno da contorno alla storia d'amore. Le sensazioni volano e acquistano maggiore corposità poiché spinte da una nuova consapevolezza avvolgente.