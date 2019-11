L'Oroscopo dell'amore per i single di martedì punta un riflettore sulle novità sensazionali che colpiscono dritto al cuore i segni zodiacali. Mercurio in Scorpione garantisce splendide sorprese e in sinergia con Luna, rende le emozioni più profonde e gli atteggiamenti più affascinanti. Le previsioni astrali segno per segno assumono così un significato molto rigenerante non solo per lo Scorpione, ma anche per il Capricorno, Pesci, Vergine e Cancro che potranno aprirsi ai nuovi amori con una consapevolezza brillante.

Cieli astrologici promettenti per l'amore nell'oroscopo di martedì

Ariete: approfittate della posizione favorevole di Venere dal Sagittario per mettere in pratica alcune intuizioni positive e utili a cambiare il vostro status da single a felicemente impegnati. Certo dovrete faticare un po' a causa di una quadratura di Plutone e Saturno che crea tensioni e attriti, ma non arrendetevi.

Toro: Urano sempre presente nel segno a rivoluzionare in maniera imprevedibile la sfera amorosa, crea splendide sorprese in campo sentimentale.

Luna in opposizione potrebbe insinuare qualche incertezza e Mercurio potrebbe confondere un po' le idee ma non temete, Venere è dalla vostra e promette bene per le nuove opportunità amorose.

Gemelli: un po' passivi, mancherete di organizzazione seguendo un influsso molto apatico di Nettuno in quadratura con Venere. Forse questa mancanza di iniziativa è data dal fatto che non volete scendere a compromessi, evitando di superare alcuni ostacoli che credete insormontabili.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: molto intuitivi con Luna benefica dallo Scorpione, riuscirete a captare alcuni presagi benefici e un'intelligenza più lucida e sensibile saprà mettere in atto una strategia che colpirà dritto al cuore la persona a cui volete dichiarare il vostro amore.

Leone: forse non state dedicando all'amore l'attenzione che merita e apparite un po' distratti e distaccati. Forse avete bisogno di ritagliarvi dei momenti tutti vostri, approfondendo i propri spazi prima di aprirvi alle novità sentimentali.

Vergine: in un attimo gli angoli bui del cuore sono illuminati dai raggi lunari che penetrano in profondità, rischiarando alcune emozioni tenute nascoste da troppo tempo. Come una pulizia profonda e risanatrice, lasciatevi trasportare da questo lavoro rigeneratore che farà vivere i nuovi amori in modo più consapevole e profondo.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: alcune situazioni non vanno come vorreste e creano tristezza, ma non smettete mai di lottare per concretizzare i sogni amorosi.

Venere e Giove comunque vegliano sui sentimenti ed elargiscono una carica energetica ottimistica che non aspetta altro che di essere investita in amore.

Scorpione: sfruttate al massimo un magnetismo molto affascinante conferito da Luna nel segno. Mercurio anch'esso presente a illuminare un cielo astrale promettente per l'amore, garantisce nuovi incontri sentimentali e Marte dà la spinta giusta per passare all'azione con successo.

Sagittario: approfittate della presenza dell'astro dell'amore nel segno che insieme a Giove, rende gli incontri sentimentali fortunati. Tra un po' Venere si trasferirà in Capricorno, ma lascerà comunque una scia ottimistica e molto serena, utile per aprire la mente a nuovi orizzonti amorosi.

Capricorno: molto critici nei confronti dell'amore, vi guarderete attorno a caccia di novità sentimentali. Luna benefica poiché in sestile con Saturno, apre una discussione approfondita con amici e partenti.

Attraverso questo scambio costruttivo di idee, potrete capire come procedere in ambito sentimentale.

Acquario: attenzione ad alcuni cambiamenti di umore che rendono l'atteggiamento piuttosto altalenante nei confronti delle nuove opportunità. Magari apparirete diffidenti e piuttosto frivoli, evitando le storie che chiedono maggiore impegno da parte vostra.

Pesci: l'influenza dell'astro d'argento penetrerà negli angoli più nascosti del vostro essere e caccerà fuori una splendida sensibilità intuitiva e misteriosa.

Così ricchi di verve, sarà difficile resistervi e Nettuno apre nuovi orizzonti amorosi, tutti da approfondire in maniera quasi spirituale tanto sarà la vostra profondità d'animo.