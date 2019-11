La posizione di Giove in Sagittario, stabile e imponente, elargisce fortuna e concretizza i progetti tenuti in cantiere, garantendo nuovo ottimismo e tanta voglia di fare anche ad Acquario, Ariete, Bilancia e Leone. L'amore prende il volo nell'Oroscopo di sabato e Luna in Bilancia veglia sui sentimenti, in particolar modo sui matrimoni rendendo le emozioni più raffinate e profonde. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Fortuna e sentimenti nell'oroscopo di sabato

Ariete: Luna dissonante potrebbe rendere le sensazioni amorose alquanto capricciose e nel matrimonio alcuni attriti potrebbero provocare dissensi. Attenzione a non compromettere il tutto seguendo un atteggiamento troppo lunatico.

Toro: potrebbe giungere qualche imprevisto a cogliervi di sorpresa, ma sarà positivo e garantirà l'avviamento di un cambiamento benefico per i sentimenti.

Affrontate il tutto con ottimismo e dinamismo, poi tutto il resto verrà da sé.

Gemelli: per niente fragili o deboli, vivrete l'amore con spontaneità e raffinatezza. L'influsso del satellite notturno garantisce charme e un nuovo sexappeal sarà utile ai single per conquistare le prede amorose. Attenzione a non essere troppo impulsivi nel compiere scelte in maniera frettolosa.

Cancro: l'amore diventa a un tratto incostante a causa di una quadratura lunare che colpisce proprio il matrimonio.

Attenzione quindi a non lasciarvi prendere da un modo di fare altalenante che nuoce alla serenità di coppia.

Leone: la vita diventa attiva grazie all'influenza del satellite notturno che fa acuire il culto per la propria immagine e per l'esteriorità in genere. I single cercheranno un partner elegante e molto curato a cui vi aggrapperete per riempire un vuoto interiore che solo l'amore saprà ricolmare.

Vergine: ottima la fortuna con Giove nel Sagittario che fa concretizzare i progetti senza alcuna fatica. Spontanei e sentimentali in amore, sarete molto affettuosi e potrete percepire alcune sfumature sottili in coppia grazie a una spiccata intuizione.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto socievoli e amichevoli, riuscirete a risolvere alcune situazioni complicate attingendo e mettendo in pratica una diplomazia che vi è consona.

Molto emotivi e sensibili, vivrete l'amore in modo coinvolgente al punto tale di concretizzare il tutto con un matrimonio.

Scorpione: una certa fierezza viene elargita da Marte che insieme a Mercurio, rende le sensazioni molto vivide e tenaci. Apparentemente controllati, terrete nascosti nella propria interiorità un'aggressività e uno spirito ribelle pronti a esplodere se qualcuno vi fa qualche torto.

Sagittario: buona la fortuna con Giove nel segno in congiunzione con Venere e Sole. Una chiarezza di idee sarà utile per concretizzare i progetti tenuti in cantiere e il senso pratico non mancherà di certo. In amore sarete molto loquaci e comunicativi.

Capricorno: alti e bassi in amore potrebbero essere causati da una quadratura lunare che insieme a Plutone e Saturno nel segno, sprigiona un'irrequietezza capace di compromettere l'armonia di coppia.

Buona la fortuna grazie alla vicinanza di Giove.

Acquario: approfittate dell'influsso lunare che garantisce bontà d'animo e un fascino a cui la persona amata non potrà resistere. Sole e Giove splendono per voi dal domicilio astrologico nono, facendovi affermare la personalità con entusiasmo e ironia.

Pesci: Luna non più in opposizione, garantisce l'emotività giusta per vivere l'amore in modo sensazionale. Nettuno dà il via libera agli affetti che diventano profondi e più consapevoli. I single dovranno variare i luoghi di incontro, cercando un probabile futuro partner che sia più in sintonia con i propri gusti.