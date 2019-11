Nella giornata di giovedì 12 dicembre ci saranno tante prospettive per far crescere e maturare le relazioni, che siano di carattere amoroso o semplicemente amicizie. Sia per il Capricorno che il Cancro e il Sagittario, questo giovedì sarà all'insegna di tanto amore e buoni sentimenti. Potrebbero essere piuttosto irritati e giù di corda i nativi dei segni dell'Ariete e dei Pesci.

Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualcuno vi farà essere nervosi. Una distrazione anche banale vi farà uscire da questo malumore che vi sta tartassando da molti giorni a questa parte. Ci saranno alcuni chiarimenti con il partner su una questione di gelosia.

Toro: farete ordine nella vostra casa, e potreste scoprire delle cose che vi rimanderanno inevitabilmente ai ricordi, che siano belli oppure brutti.

Avrete modo di condividerli con un amico.

Gemelli: guadagni in calo. Il vostro rendimento, non del tutto soddisfacente, vi metterà in condizione di ritrovarvi in una situazione lavorativa critica. Sarà bene rimboccarvi le maniche prima delle festività.

Cancro: l'amicizia sarà al centro della vostra attenzione. Difatti qualche amico che chiederà il vostro aiuto o consiglio sarà esaudito senza esitazione alcuna.

Ottime anche le prospettive di collaborazioni con i colleghi.

Leone: qualcosa che vi dirà un collega vi lascerà alquanto perplessi, ma sarete comunque in grado di valutare cosa realmente si celerà dietro le sue parole. Ponderate bene le decisioni da prendere, senza essere impulsivi.

Vergine: la vostra tenacia vi darà la possibilità di avere delle remunerazioni più ingenti del solito sul lavoro, e magari anche la vostra autostima salirà parecchio. In serata ci saranno chiacchiere con il partner per un eventuale chiarimento.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarà un giovedì sottotono, con qualche malessere fisico che vi tormenterà per gran parte della giornata. Qualcuno attorno non farà altro che ricordarvi di sbrigare alcune faccende per la casa.

Scorpione: qualche contrattempo vi impedirà di fare qualcosa per voi stessi, ma impiegherete ogni energia per risolvere alcune problematiche di stampo familiare, che sia la vostra famiglia o quella di origine.

Sagittario: andrete incontro al partner con una esplicita volontà di fare qualcosa che rinnovi il vostro rapporto e lo migliori sempre di più. La vostra originalità vi porterà a fare qualcosa di inedito e sorprendente.

Capricorno: tanto eros e molto sentimento albergherà nel vostro cuore nei confronti del partner, tanto che staccherete un po' la spina dagli impegni lavorativi e cancellerete qualche appuntamento importante.

Acquario: terminerete qualche incarico lavorativo di estrema importanza prima di lasciarvi andare ai vostri interessi, anche a quelli più banali per ritrovare quel relax che spesso e volentieri gli impegni vi hanno sottratto.

Pesci: contate fino a dieci prima di ribattere. In questa giornata sarete un po' nervosi. Una minima battuta, anche se non volutamente perfida, vi farà essere scontrosi e poco avvezzi al perdono.