Nella giornata di venerdì 13 dicembre i nativi del segno del Leone potrebbero avere delle piccole incombenze sul lavoro, mentre lo Scorpione potrebbe perdere il buonumore che aveva conquistato con tanto impegno.

I miglioramenti significativi si riscontreranno per il segno dell'Acquario ed anche per i Pesci, i quali si prenderanno questa giornata per fare tutto ciò che desiderano.

A seguire, le previsioni segno per segno del giorno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ci saranno dei segni di miglioramento del vostro umore, e sarete anche in procinto di organizzare qualcosa che renda euforico anche il partner. Qualche incontro sarà molto positivo per i single.

Toro: sarà un venerdì all'insegna del relax totale, divisa fra la cura della vostra persona e qualche piccola sfiziosità culinaria che vi concederete senza troppi sensi di colpa.

Sarete incuriositi come non mai.

Gemelli: ancora non riuscirete a risollevarvi da qualche problematica lavorativa e finanziaria, però qualcuno sarà disposto a darvi una mano per le faccende più urgenti. Amore leggermente sottotono.

Cancro: vi sentirete innamorati del vostro partner e vedrete ogni cosa per il verso giusto in questo venerdì. Sarà che ora l'intesa con molte persone si sta facendo via via più intensa e positiva, ma sarete così euforici da essere al centro dell'attenzione.

Leone: qualche fregatura potrebbe essere dietro l'angolo, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Bisognerà essere necessariamente attenti a cosa vi verrà proposto in questa giornata.

Vergine: umore in rialzo. Anche se in questi giorni vi siete sentiti sottotono, un po' beffeggiati da qualcuno, venerdì sarà la giornata ideale per un rinnovo del vostro look e perché no, anche per una passeggiata con un amico.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un po' di disinteresse verso il lavoro, ma niente che non possiate recuperare con più concentrazione. Ottime le prospettive di fare un incontro interessante, ma cercate di valutare bene chi avete di fronte.

Scorpione: oggi potreste ricapitolare nel vostro proverbiale cinismo a causa di commenti poco carini sul posto di lavoro o a causa di un amico che vi irriterà parecchio.

Vi basterà rimanere da soli nel pomeriggio per riacquistare il buonumore.

Sagittario: passione in serata, ma solo dopo qualche piccola seccatura per quanto riguarderà alcune faccende burocratiche che non saranno facili da affrontare. Prendetevi tutto il tempo che vi serve per uscirne.

Capricorno: avrete qualche problema che vi affligge la mente e che non vi farà vivere l'intimità appieno con il partner, e questa situazione potrebbe compromettere qualche incontro ottimale per i single.

Acquario: uscirete dal vostro guscio di malumore per far spazio alle amicizie e al divertimento. Il vostro momento però sarà interamente in serata, quando avrete modo di sfoggiare le vostre doti seduttive.

Pesci: lascerete per un po' gli impegni da parte per dedicarvi ai vostri hobby e a tutto ciò che volevate fare da tempo. Fra shopping e qualche minuto di sport, vi sentirete come rinati.