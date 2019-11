Durante la giornata di venerdì 20 dicembre molti si prepareranno a vivere l'ultimo fine settimana prima dell'inizio delle festività in modo produttivo, come ad esempio i nati del segno del Capricorno, mentre alcuni come i nati dei Pesci si divertiranno a preparare ogni cosa che servirà per entrare nel "vivo" delle feste.

L'Acquario preparerà il proprio corpo ad affrontare le prime “abbuffate”, mentre le nostalgie affolleranno le menti dei nati del segno della Bilancia. A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: con la mente decisamente più libera da pensieri negativi, sarete in grado di affrontare l'inizio del weekend con grande spirito di iniziativa sul posto di lavoro. Non mancheranno consigli dall'esterno.

Toro: un lieve senso di malessere riscontrato in questi giorni si mitigherà notevolmente, e voi sarete più attivi dal punto di vista fisico. Ottime le prospettive di organizzare una serata romantica con il partner.

Gemelli: qualcuno potrebbe farvi presente un dettaglio del vostro modo di fare di cui ultimamente non vi siete accorti.

In amore potrebbero esserci dei malumori con il partner a causa del vostro stesso nervosismo procurato dallo stress.

Cancro: molto attivi ed efficienti sul posto di lavoro. Peccato che in ambito familiare potreste sentirvi irritati per fattori esterni ma che comprometteranno la stabilità fra i familiari.

Leone: il partner vi sentirà più in simbiosi, e vi farà una sorpresa che non vi aspettavate. Forse ci saranno un piccolo crollo delle vostre finanze, quindi vi converrà cominciare a risparmiare.

Vergine: vivrete un venerdì che sarà soltanto l'inizio di un fine settimana colmo di divertimento. Fra serate con gli amici e pomeriggi in famiglia o con il partner vi sentirete molto più amati e felici.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un po' di tristezza vi assalirà a causa di alcune nostalgie, ma soprattutto per un partner che al momento non vi sta regalando affatto le certezze che vorreste dalla vostra relazione.

Scorpione: non avrete molta intenzione di lavorare. Solo i guadagni in più prima del Natale vi sproneranno a fare il vostro dovere.

Preferireste stare in casa immersi dalle tenerezze del partner.

Sagittario: molto lavoro a vostra disposizione non vi scoraggerà per un eventuale notte di follie con gli amici o con il partner. La vostra parola chiave in questi giorni sarà necessariamente “divertimento”.

Capricorno: sarete gli ultimi a lasciare il posto di lavoro per concludere degnamente un progetto prima della chiusura prima delle feste. Probabilmente il vostro stakanovismo vi farà portare il lavoro anche a casa.

Acquario: dedicherete molto tempo di questo fine settimana all'attività fisica per non farvi trovare "impreparati" di fronte alle leccornie natalizie.

Cercate di non esagerare per non arrivare troppo stanchi la sera.

Pesci: dedicherete molte energie alla casa, alle decorazioni regalando a voi stessi un romanticismo da favola. Purtroppo qualche dissapore con il partner vi spingerà ad evitarlo ancora per molto.