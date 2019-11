Durante la settimana che andrà da lunedì 9 a domenica 15 dicembre, la costellazione del Capricorno avrà nei suoi gradi, oltre a Saturno e Plutone, Giove e Venere. La Luna, invece, sarà nella costellazione del Cancro. Marte sarà presente in quella dello Scorpione e il Sagittario avrà nei suoi gradi sia Giove che Mercurio. Urano in Toro. A seguire le previsioni segno per segno.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete inclini a essere polemici e irritabili.

Avrete sempre una critica nei confronti di chi non vi sta a genio. Purtroppo questa situazione vi accompagnerà per gran parte della settimana, a parte qualche momento di distensione.

Toro: sarete predisposti alla tenerezza con il partner e alla socievolezza con amici e colleghi. Sfrutterete i momenti di relax e tempo libero per prendervi cura sia del vostro corpo, che della vostra mente, non dimenticando di dedicarvi anche a qualche hobby di vostro gradimento.

Gemelli: sarete con la testa fra le nuvole e difficilmente avrete il sangue freddo per superare alcune incombenze di stampo lavorativo, che potrebbero mettere a repentaglio i vostri guadagni. Cercate di non farvi distrarre ulteriormente da chi vi sta attorno.

Cancro: sarà una settimana interamente dedicata ai sentimenti e alle emozioni. Sarete disponibili nei confronti di chi amate e comincerete a organizzarvi per le festività natalizie, che a breve occuperanno tutte le vostre attività.

Attenti a non trascurare il lavoro.

Leone: sarete decisamente più spendaccioni del solito, ma per le festività esigerete di qualcosa di più elaborato. Il lavoro andrà benissimo come al solito, ma qualche piccola richiesta da parte di un collega vi darà parecchio da pensare.

Vergine: sul posto di lavoro ci saranno troppe avversità da affrontare, soprattutto da parte di colleghi che mal sopportano la vostra stabilità lavorativa, magari perché semplicemente invidiosi. Voi non curatevi di loro e andate dritti per la vostra strada.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ancora qualche perplessità sul partner vi costringerà a pensare a qualcosa di brutto, ma con il passare della settimana vi renderete conto che le cose, in realtà, vanno diversamente. Distratti sul posto di lavoro, potreste subire un calo finanziario importante.

Scorpione: sarete circondati dall'aria di festa e anche il vostro atteggiamento nei confronti degli affetti muterà notevolmente.

Dolci e gentili terrete conto, in maniera maggiore, dei sentimenti per il partner e delle problematiche della famiglia di origine.

Sagittario: la ricerca di lavoro, in questa settimana, potrebbe essere decisamente più proficua rispetto all'intero mese. Per chi un lavoro ce l'ha già, potrebbero esserci dei cambiamenti. Cercate di migliorarvi sempre di più, anche in ambito amoroso.

Capricorno: ci sarà molta carica lavorativa, ma sarete anche molto presi dalle influenze sensuali del partner.

Anche se avrete molto da fare per alcuni aspetti di stampo finanziario, cercherete di lasciarvi andare con la vostra dolce metà.

Acquario: sarete annoiati dal lavoro per questo, per smorzare la noia, uscirete con gli amici e farete dello shopping natalizio. La concentrazione potrebbe non essere vostra alleata, ma cercate di portare a termine i progetti in essere.

Pesci: qualche incontro o uscita con conoscenze avvenute di recente, faranno aumentare sensibilmente il vostro umore “ballerino”.

Staccherete un po' la spina dai vostri usuali doveri e riuscirete ad avere qualche idea creativa da utilizzare sul lavoro.