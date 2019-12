Le previsioni astrologiche del 24 e 25 dicembre ci informano sulla classifica dei dodici segni dello zodiaco.

L'Ariete si aggiudica la prima posizione in queste due giornate natalizie, davanti allo Scorpione ed al Capricorno, mentre il Sagittario è il fanalino di coda.

La classifica dall'Ariete ai Pesci

1^ posizione, Ariete: avete tutto per passare una due giorni davvero fantastica. Sarete molto soddisfatti della parte culinaria, conoscerete nuove persone e avrete anche modo di trascorrere dei momenti altamente trasgressivi.

2^ posizione, Scorpione: sarete particolarmente fortunati al gioco, cercherete in tutti i modi di farvi valere e non vorrete buttarvi in una relazione troppo impegnativa. Tenete molto alla vostra libertà.

3^ posizione, Capricorno: deciderete di trascorrere le feste con i vostri cari e con pochi amici fidati. Ci sarà anche il momento in cui passerete dalla tranquillità alla confusione di una serata molto movimentata.

4^ posizione, Toro: passerete il giorno 24 all'insegna del divertimento e della passione, la giornata successiva sperate invece di potervi rilassare un po'.

5^ posizione, Vergine: saranno giornate abbastanza tranquille, in cui avrete la possibilità di stare in compagnia degli amici. Non mancherà qualche occasione per nuove conoscenze.

6^ posizione, Bilancia: il relax sarà la vostra priorità. Il Natale è fatto per stare in compagnia delle persone care, prenderete alla lettera questa possibilità e vi divertirete con loro.

7^ posizione, Pesci: due giorni fatti di alti bassi. Fortunatamente troverete molte cose positive e saranno ridotte al minimo quelle negative. Siate pronti ad una bella scorpacciata culinaria.

8^ posizione, Leone: gli amici vi faranno una sorpresa, trascorrerete con loro momenti davvero gioiosi. Attenzione a non trascurare la famiglia, è pur sempre Natale.

9^ posizione, Cancro: saranno una Vigilia e un Natale all'insegna della famiglia e dei parenti.

Con alcuni vi eravate persi di vista da tempo, è una buona occasione per trascorrere del tempo insieme a loro.

10^ posizione, Acquario: siete soddifatti di ciò che state facendo, non mollate mai la presa. Evitate alcune polemiche e discussioni che a volte vi fanno apparire ciò che non siete.

11^ posizione, Gemelli: la fortuna al gioco quest'anno non è dalla vostra parte. Cercate di trascorrere momenti sereni, state tranquilli e verrà anche il momento di gustare del buon cibo.

12^ posizione, Sagittario: non saranno giornate tranquillissime e serene. Rimediate buttandovi nella tradizione, scartare i regali in famiglia vi farà passare un po' di inquietudine.