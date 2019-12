L'Oroscopo di lunedì 2 dicembre vedrà i segni dell'Acquario e del Capricorno in gran forma mentre Toro e Pesci saranno un po' in difficoltà, Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello Zodiaco.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Cercate di mettere al centro della giornata la vostra famiglia, perché è il vostro bene più prezioso. Non sempre date loro la giusta attenzione, fatelo perché qualcuno in particolare ha bisogno di voi - Voto 6

Toro: Questo inizio settimana vi sentirete un po' giù di corda, dovrete reagire perché vi aspetta un'occasione importante e la vostra apatia potrebbe rovinare tutto - Voto 5

Gemelli: Mettete da parte il lavoro e dedicate un po' di tempo a voi stessi.

Scoprirete che qualcuno sta facendo di tutto per farsi notare da voi. Piccolo consiglio: evitate una telefonata sgradevole, che potrebbe rovinarvi la giornata - Voto 6.

Cancro: Una persona di cui non vi fidate cercherà di ostacolarvi, voi non dovrete fare altro che evitarla. Oggi dovete assolutamente iniziare quel progetto che avete lasciato in sospeso fatelo e otterrete un ottimo risultato - Voto 7.

Leone: Sarà una buona giornata per voi e inizierete questa settimana alla grande, quindi siate propositivi sul lavoro e guardatevi attorno in amore.

Le stelle saranno con voi - Voto 8

Vergine: Non date peso alle chiacchiere, nessuno ce l'ha con voi, quindi reagite e mostrate determinazione sul lavoro. Qualcuno vi chiederà un consiglio, dateglielo con saggezza e sarete ben ripagati - Voto 7.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: Farete un incontro imprevisto che sarà per voi fonte di gioia. In amore potrebbe arrivare una sorpresa, però evitate scontri puerili con i vostri amici. - Voto 7.

Scorpione: Potrebbe essere una giornata perfetta, dovrete solo seguire il vostro istinto ed essere positivi.

Una novità importante in amore vi allieterà la giornata - Voto 8.

Sagittario: È decisamente un periodo d'oro per voi, tutti penderanno dalle vostre labbra e cercheranno il vostro supporto. State solo attenti a non far soffrire chi vi ama davvero - Voto 8.

Capricorno: Giornata perfetta sotto ogni punto di vista, recupererete il vostro rapporto d'amore inoltre sarete convocati sul lavoro per una gratifica - Voto 10.

Acquario: Le stelle sono con voi quindi dedicate questo lunedì al lavoro e in seguito concentratevi sugli affetti.

Riceverete una notizia che aspettavate da tempo e ne sarete entusiasti - voto 9.

Pesci: Vi sentirete apatici e privi di stimoli, ma una notizia su una persona che amate vi renderà felici. Inoltre avrete una bella soddisfazione con una persona che non vedevate da tempo - Voto 6.