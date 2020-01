L'Oroscopo lascia presagire un inizio settimana molto vantaggioso per il Cancro, che ritrova l'ottimismo e il buonumore, ma anche per la Bilancia, per la quale le stelle lasciano presagire l'arrivo di interessanti soluzioni. Incidenti di percorso per i Gemelli. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo per la giornata di domani, lunedì 27 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 27 gennaio da Ariete a Cancro

Ariete: è un momento di grandi aspettative e il non vederle realizzate potrebbe creare dei momenti sottotono al segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Secondo l’oroscopo dell’Ariete è già a metà del mese di febbraio si potrà raccogliere quanto seminato, dunque occorre soltanto un po’ di pazienza. Alti e bassi in amore.

Toro: in questo momento è in atto una rivoluzione interiore per il segno, c'è desiderio di novità e cambiamento. Durante le prossime settimane potrebbero arrivare grandi notizie, qualcuno potrebbe intraprendere un trasferimento o iniziare un nuovo progetto lavorativo. Recupero in amore, anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: la nuova settimana potrebbe iniziare con dei piccoli intoppi, un incidente di percorso potrebbe costringere il segno a rallentare i ritmi e rimandare gli appuntamenti.

Nulla da temere però, si tratta solo di un momento passeggero, già da martedì 28 inizierà una buona fase di recupero.

Cancro: l’oroscopo vi protegge e vi aiuta a ritrovare l'ottimismo in vista di una settimana positiva, durante la quale molte cose infatti andranno per il verso giusto. Durante le prossime ore inizierà un buon momento di recupero soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, ci sarà se dal interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti.

In ambito lavorativo rimando le soluzioni.

Oroscopo da Leone a Scorpione

Leone: questa nuova settimana porterà dei cambiamenti all'interno dell’ambito lavorativo. Chi è in crisi con la propria attività potrebbe decidere di intraprendere una nuova strada, qualcuno inizierà a tenere in considerazione l’eventualità di trasferirsi o di cambiare impiego. Non è inoltre da escludere che durante la giornata di lunedì 27 gennaio le tensioni lavorative si riversino all'interno della sfera sentimentale, tuttavia a partire da già martedì si potrà ritrovare la serenità.

Vergine: la giornata di lunedì 27 gennaio potrebbe rivelarsi leggermente sottotono per il segno, qualcuno potrebbe accusare dei fastidi fisici, soprattutto a gambe e schiena. A partire da mercoledì inizierà un buon momento di recupero, che interesserà tanto il fisico quanto l’amore. In ambito lavorativo continua un momento di soddisfazioni e gratificazioni, è il periodo ideale per lanciarsi in nuove esperienze.

Bilancia: questa giornata inizierà con un rallentamento, potrebbero nascere dei grattacapi che hanno a che vedere con la casa e le gestione delle finanze. In amore è in atto una fase di recupero, tuttavia delle indecisioni potrebbero causare delle preoccupazioni al segno.

Soluzioni in arrivo a partire dalla giornata di giovedì.

Scorpione: un oroscopo importante protegge il segno durante la giornata di lunedì 27 gennaio, favorendone un buon recupero di energie. La nuova settimana si rivelerà vantaggiosa per coloro i quali hanno delle questioni in sospeso da risolvere, tuttavia durante la giornata iniziali non è da escludere che qualcuno viva qualche momento di disorientamento e preoccupazione. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Previsioni astrali del 27 gennaio da Sagittario a Pesci

Sagittario: ci sarà confusione e stanchezza durante queste giornate iniziali della settimana, ma a partire dalla giornata di mercoledì si potrà recuperare.

L’oroscopo lascia presagire delle giornate di recupero per quanto riguarda i sentimenti. Anche gli incontri sono favoriti. Bene la sfera lavorativa.

Capricorno: queste ultime giornate di gennaio sono in continuo cambiamento e movimento per il segno, molte cose prenderanno una piega diversa durante questa stagione autunnale, ma già con l’arrivo della primavera sarà possibile tirare un sospiro di sollievo e riportare ordine all'interno della vostra vita. Queste giornate sono vantaggiose per i sentimenti ma anche per la sfera lavorativa, è il momento ideale per iniziare a gettare delle basi solide per il futuro.

Acquario: la settimana inizia con un forte desiderio di liberarsi dal peso dei pensieri e delle preoccupazioni nate durante le giornate precedenti. La vicinanza del partner o di una persona di fiducia si rivelerà necessaria a tal fine e consentirà al segno di recuperare le energie e l’ottimismo in vista di una settimana che si presagisce molto interessante, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Pesci: durante le giornate precedenti non sono mancati i momenti sottotono, non solo dal punto di vista fisico ma anche per quanto riguardi i rapporti interpersonali. La giornata di lunedì 27 gennaio inizia con positività e ottimismo, sarà possibile chiarire le divergenze all'interno dei rapporti con gli altri e anche ritrovare la serenità in amore.

È un periodo interessante per quanto riguarda il lavoro, ideale per coloro i quali intendono presentare un progetto o fare un investimento.