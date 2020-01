La penultima settimana del mese ha appena avuto il via, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, martedì 21 gennaio, per i dodici segni dello zodiaco. Grazie agli influssi positivi della Luna, sarà una giornata vantaggiosa per l'Ariete, ma anche per il Toro, che potrà fare affidamento sulla protezione di Giove e Saturno. Nonostante la fase di recupero appena iniziata, il Leone potrebbe vivere dei contrasti nel rapporto con lo Scorpione o l'Acquario, al top i Pesci.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo per la giornata di domani, martedì 21 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 21 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: sarà una settimana di caos per il segno, non mancheranno malumori e disaccordi tanto in ambito lavorativo quanto all'interno della sfera sentimentale. La giornata di martedì tuttavia, grazie alla Luna in aspetto positivo, sarà vantaggiosa per il fisico, soprattutto per coloro i quali durante le giornate precedenti hanno risentito di un calo di energie o accusato leggeri fastidi.

Toro: sarà una settimana vantaggiosa per il segno che potrà fare affidamento sugli influssi positivi di Giove e Saturno. Ciononostante la giornata di martedì 21 gennaio potrebbe rivelarsi un tantino sottotono, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove non mancheranno i contrasti. Qualcuno potrebbe infatti cercare di mettervi i bastoni fra le ruote: siate cauti. Serenità ritrovata in amore.

Gemelli: le prossime 48 ore potrebbero rappresentare un banco di prova per i sentimenti, chi vive un rapporto da tempo instabile potrebbe decidere di mettere un punto alla propria relazione. Non saranno le giornate più fortunate per coloro i quali sono alle prese con situazioni legali o desiderano avviare nuovi progetti lavorativi, in tal senso sarà meglio attendere l’inizio del mese di febbraio.

Cancro: Venere sarà dalla parte del segno durante le prossime giornate e questo renderà il Cancro molto più disponibile e aperto nei rapporti interpersonali.

L’influenza del pianeta tuttavia non significa che la giornata di martedì 21 gennaio sarà solo foriera di buone notizie, qualcuno, infatti, potrebbe riuscire ad osservare una situazione da una diversa ottica e prendere decisioni drastiche. Miglioramenti sul lavoro.

Leone: un oroscopo positivo protegge il segno durante la giornata di domani, martedì 21, il Leone recupera infatti il buonumore e la fiducia nel futuro.

Tuttavia leggermente sottotono potrebbero rivelarsi i rapporti con i nativi dell'Acquario, dello Scorpione e della Vergine. In tal senso il consiglio delle stelle e di muoversi con cautela, evitare di alzare i toni o di dire qualcosa di cui pentirsi. È un buon momento per quanto riguarda la sfera lavorativa, ma sarà meglio cercare di limitare le uscite dal punto di vista finanziario.

Vergine: in questo momento c’è gran movimento intorno ai nativi del segno, non mancano i contrasti e le situazioni da sistemare.

L'oroscopo ci fa sapere che tra il mese di aprile e quello di maggio la Vergine troverà le soluzioni da tempo ricercate. Durante la stagione primaverile sarà possibile ritrovare la serenità sentimentale e anche all'interno della sfera lavorativa si potrà ottenere qualcosa in più.

Bilancia: questa giornata si rivelerà molto importante per il segno che potrà risolvere alcune questioni rimaste aperte. È un buon momento per mettere dei paletti all'interno della sfera sentimentale o apportare dei chiarimenti all'interno del rapporto con i colleghi o i superiori. Secondo l'oroscopo della settimana la giornata di mercoledì al contrario potrebbe costringere i nativi del segno a prendersi un momento di riposo e rimandare gli impegni al weekend.

Scorpione: questa nuova settimana di gennaio inizia con non poche agitazioni per il segno, che soprattutto all'interno della sfera sentimentale si troverà a dover gestire diverse situazioni faticose. Al contrario è un buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale, c'è armonia all'interno del rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: c'è molta agitazione in questa fase della vita del segno, durante la giornata di martedì 21 gennaio alcune situazioni torneranno in ballo. È il momento ideale per tagliare i rami secchi e concludere tutte quelle situazioni rivelatesi controproducenti.

Non è da escludere che delle rotture si manifestino anche all'interno dell’ambito lavorativo, per il segno è arrivato il momento di prendere le proprie decisioni senza condizionamenti altrui.

Capricorno: nonostante le giornate precedenti si siano rivelate abbastanza faticose per il segno, un oroscopo rassicurante proteggerà il Capricorno durante queste giornate iniziali della settimana. Ognuno è artefice del proprio destino e questo durante la nuova settimana apparirà più vero che mai ai nativi del segno, che cercheranno di muoversi verso i successi da sempre desiderati. È il momento giusto per chi desidera migliorarsi all'interno della sfera lavorativa, le stelle favoriscono i progetti che nascono in questo momento, così come le collaborazioni.

Ci sarà serenità all'interno della sfera sentimentale e anche gli incontri saranno favoriti.

Acquario: questa settimana sarà un crescendo di emozioni, si parte infatti da alcune giornate sottotono, faticose per il fisico a causa di Urano dissonante, per poi recuperare via via le energie e la serenità. All'interno della sfera lavorativa non mancheranno i contrasti, ma a partire dalla giornata di venerdì la situazione si rasserenerà e sarà possibile trovare dei chiarimenti. Bene la sfera sentimentale.

Pesci: secondo l'oroscopo questo segno è uno dei favoriti della nuova settimana. Coloro i quali hanno vissuto delle crisi in ambito sentimentale potranno ritrovare la serenità e l’armonia perdute e vivere belle emozioni.

Coloro i quali hanno i piedi in due relazioni farebbero bene a prendere una decisione. È un momento fortunato per i single alla ricerca di nuovi incontri. Bene anche la sfera lavorativa, dove non mancheranno le soddisfazioni: sarà il momento ideale per coloro i quali intendono migliorarsi e dar vita a nuove avventure.