L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 21 gennaio, analizza l'entrata di Luna in Sagittario e di Sole in Acquario. L'astro d'argento in casa astrologica nona, rende l'amore più libero e introspettivo non solo per il Sagittario, ma anche per la Bilancia, il Leone, Ariete e Acquario che tendono a vivere l'amore in modo diretto e imprevedibile. Il satellite diurno invece in Acquario, garantisce una grande capacità di innovazione nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Desiderio di libertà nell'oroscopo dell'amore di martedì 21 gennaio

Ariete: Luna dal Sagittario emana il suo fascino intuitivo e magnetico. Una nuova curiosità affascinante apre all'amore di coppia, in modo fiducioso ed esplorerete nuove prospettive tutte da sperimentare e approfondire in maniera più avventurosa.

Toro: attenzione a una quadratura solare con Urano che sprigiona un certo nervosismo in coppia. Troppo frettolosi di affermare i vostri ideali nel rapporto, rischierete di innalzare la minaccia dei litigi.

Luna e Marte dal Sagittario chiedono di riequilibrare queste sensazioni, attingendo a una maggiore sensibilità d'animo.

Gemelli: Luna in opposizione rema contro, chiudendo un po' le prospettive amorose e sigillandole con l'apatia, la sfiducia in voi stessi. Cercate di trovare una libertà di pensiero che amplia le vedute anche in coppia, così potrete superare eventuali ostacoli in modo più concreto.

Non temete, Sole veglia su di voi.

Cancro: Sole dall'Acquario gratifica il sentimento, la sensibilità e l'immaginazione. Di indole sentimentale come siete, lascerete fluire il romanticismo che è in voi, in modo coinvolgente. Buona la posizione di Nettuno e Venere, che rendono il tutto molto magico.

Leone: una profondità d'animo fa analizzare i sentimenti in modo più approfondito e questo lavoro interiore può essere riversato nella coppia, in maniera benefica.

Stimolerete così gli atri con la vostra intraprendenza e la vostra bontà d'animo che diventano contagiose per il partner.

Vergine: in amore, avrete la necessità di dedicare maggior tempo ai sentimenti. Venere e Nettuno in opposizione confondono un po' le idee, creando indecisione e apatia. La relazione viene così filtrata dalla vostra razionalità, non dando nulla per scontato e analizzando il rapporto in modo più concreto.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: nuovi orizzonti vengono sorvolati con la mente, a caccia di novità che possono rendere l'amore di coppia più profondo e completo. Alcuni attriti elargiti da Saturno, Plutone e Giove in aspetto di quadratura, vengono superati e affrontati come una sfida.

Scorpione: Luna e Marte molto vicini a voi, garantiscono un gran coinvolgimento emotivo. Attenzione però a non essere impazienti di concretizzare i progetti amorosi subito, potreste prendere decisioni che poi si rivelerebbero azzardate.

Occhio a Sole in angolo negativo, che potrebbe creare qualche contrarietà in famiglia.

Sagittario: sentirete che solo attraverso l'intuizione, riuscirete a vivere l'amore di coppia in profondità. Luna nel segno attua un'introspezione che parte prima da voi stessi, per passare nell'interiorità del rapporto e rendere il tutto più avvolgente.

Capricorno: il romanticismo è alto con Venere che incrocia le sue energie con Saturno nel segno. Molo sensuali anche grazie alla vicinanza di Marte e Luna, sarete ricettivi nei confronti della persona amata. Piuttosto che parlare, passerete ai fatti per dimostrare al partner i sentimenti che provate.

Acquario: una grande capacità di innovazione viene elargita dall'entrata di Sole nel segno. In sinergia con Mercurio, le idee vengono comprese, assimilate e divulgate in maniera precisa e affidabile. Luna dal Sagittario rende il tutto ancora più libero e profondo al tempo stesso, facendo concretizzare i sogni con fiducia.

Pesci: Sole si avvicina molto a voi, poiché nel domicilio dell'Acquario e le idee vanno avanti con innovazione. La voglia di sentirsi liberi in coppia si fa strada in modo indipendente. Attenzione però a una quadratura lunare con Venere nel segno, che potrebbe causare atteggiamenti capricciosi.