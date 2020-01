L'Oroscopo del giorno 23 gennaio prevede una maggiore vitalità per i nati sotto il segno dell'Acquario, mentre i Sagittario dovranno fare i conti con un po' di nervosismo. Approfondiamo le previsioni degli astri relativamente a tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: non vi trovate in un momento di tranquillità, anzi. Se qualcuno vi provoca potreste reagire in maniera molto esagerata alle parole. Purtroppo, da tempo potreste tolleranti nei confronti di una strana situazione che adesso sembra non andarvi più bene.

In famiglia potrebbero scatenarsi polemiche per questioni del tutto banali.

Toro: per i nati sotto il vostro segno zodiacale ci sarà una condizione astrologica molto interessante. Chi vuole cambiare città o posto di lavoro, sarà agevolato. Attenzione però ad usare sempre molta prudenza. Anche se non amate i cambiamenti, alcune novità potrebbero portavi parecchi vantaggi.

Gemelli: la giornata del 23 gennaio prevede un lieve calo. Potreste sentirsi nervosi e agitati perché qualcuno potrebbe non tener conto delle vostre priorità e decidere anche per voi.

Sul lavoro potrebbe esserci qualche difficoltà, per cui sarà indispensabile utilizzare la massima prudenza.

Cancro: l'ultimo periodo si sta rivelando davvero molto fortunato in ambito sentimentale. Inoltre, avrete modo di fare nuove amicizie da cui potrete trarre vantaggio anche a livello professionale. Le relazioni che hanno attraversato un momento di crisi, potranno riuscire a ritrovare un po' di serenità.

Leone: in ambito economico potreste avvertire qualche difficoltà. Avete parecchie progetti in mente, ma purtroppo sembra che al momento non abbiate le risorse necessarie per portare a compimento tutti i vostri piani. Avete molta fiducia in voi stessi e nei vostri progetti. Non poterli realizzare potrebbe causarvi un forte stress emotivo.

Vergine: ci sarà qualche malessere fisico in questa giornata del 23 gennaio.

Quando non vi sentite in forma, fate anche parecchia fatica ad andare d'accordo con chi vi sta intorno. Questa vostra condizione potrebbe anche avervi fatto allontanare dal partner.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: per i nati sotto il vostro segno zodiacale ci sarà un recupero, anche se sarà facile per voi pensare a tutte le tensioni che si stanno sviluppando in ambito lavorativo. Purtroppo potreste avere qualche disguido con un collega che non apprezza il vostro modo di fare.

Scorpione: nell'ultimo periodo avete vissuto dei momenti molto intensi e agitati, soprattutto per quanto concerne la sfera professionale.

Ci sono stati degli ostacoli che vi sono costati cari anche a livello economico. Evitate di fare passi eccessivamente azzardati.

Sagittario: in questa giornata del 23 gennaio potreste sentirvi parecchio agitati. Potrebbero esserci in atto dei cambiamenti che vi aiuteranno a fare maggiore chiarezza su determinate questioni. In amore potreste mettere in discussioni la vostra relazione per perseguire i vostri ideali.

Capricorno: si prospetta per voi un periodo molto impegnativo. Ci sono delle questioni da sbrigare, ma vi sentirete più rassicurati dal punto di vista sentimentale. In amore infatti, avrete modo di recuperare.

Chi è single avrà l'opportunità di conoscere nuove persone.

Acquario: è in arrivo un buon recupero grazie all'appoggio degli astri. Mercurio in ottimo aspetto vi aiuterà ad essere proficui in ambito professionale. I vostri successi però, attireranno le critiche di chi è invidioso del vostro percorso. Cercate di non preoccuparvi eccessivamente delle dicerie altrui.

Pesci: la giornata del 23 gennaio potrebbe non essere del tutto positiva. Vi portate ancora dietro alcune insicurezze che derivano dal passato e questo vi impedisce di proseguire al meglio il vostro percorso di vita. Cercate di essere maggiormente ottimisti.