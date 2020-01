Nella giornata di giovedì 16 gennaio il lavoro procederà bene per i nativi dei Pesci, dell'Acquario e dello Scorpione. Di tutt'altro avviso sarà invece l'Ariete, che avrà ancora qualche rimasuglio di malumore dei giorni scorsi. Meglio la Vergine, molto più positiva e risolutiva sia in amore che sul lavoro. Svago e benessere per Capricorno, Cancro generoso.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: poco dialogo. Sarà questa probabilmente la vostra arma vincente per non intavolare discussioni troppo accese.

Sul lavoro d'altro canto riuscirete ad essere meno polemici e più collaborativi.

Toro: molte energie che sono state perse durante i giorni precedenti e non riuscirete a recuperarle molto presto, quindi potreste avere anche un calo del rendimento lavorativo nel corso della giornata.

Gemelli: ora che avete acquisito qualche successo finanziario, avrete molta più voglia di prendervi cura dei sentimenti e delle emozioni. Fare una sorpresa al partner o a qualcuno di speciale per voi sarà solo l'inizio.

Cancro: farete qualcosa di buono per qualcuno che avrà particolarmente bisogno. Fra le vostre qualità la generosità spiccherà molto in questo giovedì, ma prestate attenzione anche al partner.

Leone: tranquillità. Sarà uno dei periodi migliori per riprendere le energie e per favorire gli incontri. Sarà bene dedicare un ampio margine alle amicizie, anche se dovrete necessariamente essere meno polemici.

Vergine: i primi segnali di uscita dalla situazione spinosa che state vivendo si faranno largo proprio in questi giorni, dal momento che avete meno pensieri negativi e molto più tempo libero. Ripresa sul lavoro.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto meglio sul fronte dell'umore. Probabilmente qualcuno vi farà cominciare la giornata con il sorriso sulle labbra, quindi approfittatene per vivere una giornata serena anche sul posto di lavoro.

Scorpione: sul lavoro andrà decisamente meglio, dovrete solamente mantenere questa carica che avete recuperato durante le giornate di malumore. In amore potreste però apparire alquanto “scarichi”.

Sagittario: qualche piccola difficoltà sul lavoro vi metterà alla prova, ma anche la vostra pazienza sarà messa sotto stress. Cercate di non convertirla in nervosismo, perché questo potrebbe protrarsi a lungo.

Capricorno: sarà una giornata di svago, non penserete minimamente al lavoro e agli annessi. Potreste avere a che fare con un problema familiare, ma sapete come districarvi dalla situazione più seria.

Acquario: avrete rasserenato i vostri sensi e ora sarete in procinto di vivere una mattinata lavorativa molto positivamente, tanto che potrebbero arrivare i primi guadagni fin da subito. Serata di divertimento puro.

Pesci: avrete a che fare con una collaborazione fra colleghi a cui non potrete rinunciare. In amore qualche piccola scaramuccia a causa di lunghe assenze sarà risolta molto facilmente, specie se voi farete la vostra parte.